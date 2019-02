Dupa BCE, si presedintele Federatiei Bancare Europene avertizeaza Guvernul: Iata riscurile taxei pe lacomie

"As dori sa va prezint profunda ingrijorare cu privire la riscurile majore pentru stabilitatea sectorului bancar din Romania generate de Ordonanta de Urgenta nr. 114/2018 privind introducerea unei taxe asupra activelor financiare ale bancilor si a altor trei legi tocmai trecute de Camera Deputatilor (privind limitarea ratei dobanzii, plafoanele privind rascumpararea creantelor cesionate si eliminarea caracterului executoriu al contractelor de imprumut), caracterul lor discriminatoriu si efectele negative pe care acestea le pot provoca economiei romanesti, in general", a transmis Oudea, care spune ca Federatia Bancara Europeana reprezinta "vocea unitara a bancilor din Europa".Acesta a precizat, in scrisoarea citata de Hotnews, ca efectele se observa deja in evolutia pietei de capital si in deprecierea monedei nationale."Dezvoltarea sectorului bancar din Romania - care detine peste 75% din activele intregului sistem financiar - va fi puternic afectata. Din cauza consecintelor directe, indirecte si induse de aceste masuri, impactul se va extinde in intreaga economie, populatie, companii si stat si ar putea conduce la o serie de efecte adverse", a punctat Frederic Oudea.El a adaugat ca masurile vor avea un impact negativ asupra capacitatii bancilor de a finanta gospodariile si intreprinderile din Romania. Seful EBF a mai spus ca masurile respective vor exercita o presiune de scadere asupra asteptarilor privind cresterea economica."Aceste masuri se suprapun cu riscul deteriorarii rapide a increderii investitorilor in economiile emergente. Astfel de dezechilibre vor avea un impact pe termen lung asupra dezvoltarii economiei Romaniei si a perspectivelor acesteia", a punctat el.Astfel, spune el, in acest context si avand in vedere responsabilitatile Romaniei ca detinatoare a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, recomanda Guvernului Romaniei sa aiba un dialog cu reprezentantii comunitatii bancare pentru a pune aceste initiative la punct."Mai mult, intelegem ca Asociatia Romana a Bancilor (ARB) a solicitat Bancii Centrale Europene si Comisiei Europene o opinie cu privire la impactul masurilor mentionate mai sus asupra economiei romanesti si europene. Consideram ca luarea in conside ...citeste mai departe despre " Dupa BCE, si presedintele Federatiei Bancare Europene avertizeaza Guvernul: Iata riscurile taxei pe lacomie " pe Ziare.com