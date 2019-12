Astfel, China a suspendat intrarea in vigoare a unor taxe de 10% si 5% asupra unor importuri americane si "ea continua sa suspende taxele suplimentare asupra autoturismelor si pieselor detasate fabricate in SUA", a anuntat duminica Ministerul de Finante chinez.Aceasta masura survine dupa anularea de catre presedintele american Donald Trump a noilor taxe anuntate asupra produselor chineze, in cadrul acordului preliminar intre cele doua tari, informeaza AFP.Ministerul chinez al Comertului a anuntat vineri ca a incheiat cu SUA un acord preliminar ce prevede o retragere progresiva a taxelor vamale si protectia drepturilor cu privire la proprietatea intelectuala.Cele doua parti mai trebuie sa semneze acest acord, un progres major in confruntarea intre cele doua cele mai mari economii ale lumii, care dureaza de 21 de luni.In afara de taxele vamale deja existente, Trump amenintase sa impuna duminica o taxa de 15% asupra circa 160 de miliarde de exporturi chineze, printre care electronicele si textilele.China anuntase la randul sau ca va replica cu o taxa de 25% la autoturismele americane si o taxa de 5% la piesele auto. ...citeste mai departe despre " Dupa ce a incheiat cu SUA un "armistitiu", China suspenda taxele suplimentare la produsele americane " pe Ziare.com