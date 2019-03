Dupa ce bancile au spus ca nu mai e timp de discutii pe OUG 114, Dragnea le zice sa fie mai putin guralive: Suntem in grafic

"Am spus ca in aceasta saptamana vom finaliza discutiile despre sistemul bancar si despre Pilonul II pensii in cadrul Ordonantei 114 si aseara le-am finalizat. Asteptam ca doamna premier sa se intoarca si sa ii prezentam textul articolului, urmand ca saptamana viitoare sa avem o ultima discutie pe energie si telefonie mobila. Suntem in grafic", a declarat Liviu Dragnea.Despre reprezentantii din domeniul bancar, liderul PSD sustine ca acestia ar trebui sa fie putin mai rezervati si ca va fi gasita o solutie in privinta OUG 114 agreata de toti actorii implicati."Eu m-as bucura, cu tot respectul pe care il port acestei bresle (bancilor - n.red.), sa fie, dupa parerea mea, putin mai rezervati. Nu-mi permit sa le spun altceva. Stiu ca ministrul de Finante a avut intalniri cu Asociatia Romana Bancilor, domnul Tariceanu, care nu era in greva atunci, a avut intalnire cu Asociatia Romana a Bancilor, eu am avut intalniri de lucru cu colegi din Guvern, cu doamna prim-ministru, cu vicepresedintele BNR Florin Georgescu , pentru a gasi cea mai buna forma care sa ne pastreze nealterate obiectivele pe care le-am avut in vedere. Si anume, creditarea sa mearga in economia reala si sa contribuie la cresterea economica.Din cate stiu, se pare ca va fi o solutie agreata de ambele parti. Dar, mult mai bine sa fie mai putin guralivi, sa fim mai putin guralivi toti in domeniul acesta, care este un domeniu sensibil. Pe noi ne intereseaza ca gradul de inermediere bancara sa creasca, ca diferenta dintre dobanda de la depozit si dobanda la debitare sa fie mai mica, asa cum este si in UE. Ne intereseaza sa stimulam si am gasit solutii pentru ca bancile sa finanteze cresterea economica. Daca aceste obiective vor fi sustinute, se pare ca vor fi, cred ca mai putina politica in speta asta ar fi mai bine pentru toata lumea", a completat Dragnea.Si presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca OUG 114 va fi modificata, pana pe 31 martie cand si-ar aplica efectele, renuntandu-se, pe zona bancara, la legarea taxei pe activele bancare de ROBOR. De asemenea, Tariceanu a anuntat ca pretul gazelor va fi plafonat in cazul persoanelor defavorizate si ca fondul de pensii priva ...citeste mai departe despre " Dupa ce bancile au spus ca nu mai e timp de discutii pe OUG 114, Dragnea le zice sa fie mai putin guralive: Suntem in grafic " pe Ziare.com