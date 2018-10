Dupa ce pesta s-a apropiat de ferma lui Dragnea, Daea le cere romanilor ajutor in lupta cu epidemia

Dupa ce pesta porcina africana a inceput sa se extinda, in Teleorman - judet in care familia lui Liviu Dragnea are o ferma de porci - ministrul Agriculturii a luat imediat pozitie. Astfel, asa cum Ziare.com v-a informat deja, Daea sustine ca exista posibilitatea ca pesta sa fi fost dusa intentionat in Teleorman.Dupa cateva ore de la aceste afirmatii, Daea a facut o noua declaratie, reamintindu-le romanilor ca, daca anunta gasirea lesurilor de porci, primesc bani de la stat."Este vorba despre 225 de lei pentru identificarea resturilor de mistreti si 65 de lei pentru identificarea resturilor aruncate de la porcii domestici, daca se gasesc undeva, pentru ca iata, ati vazut si dumneavoastra, ca la Teleorman, intr-o padure, s-au gasi aceste resturi de animale, ceea ce nu este deloc bine si trebuie sa avem ochi peste tot. (...)Se apeleaza cu aceasta masura de catre ANSVSA si este institutia care raspunde de aceste mecanisme, in asa fel incat sa fim acoperiti cu toate masurile posibile, pentru a putea pune stavila unui asemenea virus care ne creaza probleme astazi in Romania", a declarat ministrul Agriculturii, citat de Mediafax.Surse din cadrul ANSVSA au declarat pentru Ziare.com ca acest sistem de recompensare al celor care raporteaza gasirea lesurilor de mistreti si porci domestici a intrat in vigoare inca din iulie, odata cu modificarea Ordinului 830/2016.Merita remarcat, insa, faptul ca romanii aud de la Petre Daea despre aceste recompense abia pe 18 octombrie, dupa ce epidemia de pesta a inceput sa reprezinte o amenintare pentru ferma de porci a familiei lui Liviu Dragnea de la Salcia. Pana acum, in ciuda numeroaselor relatari din presa cu privire la lesuri de porc aruncate pe campuri sau in Dunarea, Daea n-a considerat necesar sa ia atitudine si sa le spune romanilor ca statul ii plateste ca sa contribuie la impiedicarea raspandirii pestei.Reamintim ca, pe 16 octombrie, la Teleorman a fost confirmat primul caz de pesta porcina africana. Ulterior, pe 18 octombrie, inca un animal bolnav a fost identificat, intr-o gospodarie aflata la 40 de kilometri de ferma Salcia.Citeste si: Ferma familiei Dragnea de la Salcia e amen ...citeste mai departe despre " Dupa ce pesta s-a apropiat de ferma lui Dragnea, Daea le cere romanilor ajutor in lupta cu epidemia " pe Ziare.com