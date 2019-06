"Analistul macroeconomic al OTP Bank Romania, membru al Asociatiei Economistilor Maghiari din Romania, s-a nascut in 1986 in judetul Bihor. Desi foarte tanar, el detine o recunoastere profesionala semnificativa: Balint Csaba a fost distins in acest an cu premiul pentru cele mai exacte estimari macroeconomice din Romania, (Forecast Accuracy Awards) dezvoltat de Consensus Economics din Londra. Suntem bucurosi ca a acceptat cererea noastra", a transmis UDMR.Amintim ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, dupa o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, ca in viitorul Consiliu de Administratie, conform ponderii actuale in Parlament, PSD va avea patru locuri, PNL doua locuri, ALDE si USR cate un loc fiecare.El a adaugat ca "este foarte posibil" ca, in urma deciziei social-democratilor, sa fie inclus in Consiliul de Administratie al BNR si reprezentantul UDMR."E foarte posibil ca, in urma deciziei pe care PSD o va lua, sa gasim o solutie pentru includerea in Consiliul de Administratie si a UDMR", a sustinut Tariceanu, citat de Agerpres.Audierea va avea loc marti in comisiile de Finante din Senat si Camera Deputatilor, dupa care, plenul reunit al celor doua Camere va decide componenta Consiliului de Administratie al BNR. ...citeste mai departe despre " Dupa ce PSD-ALDE i-a oferit un loc in CA, UDMR vine cu o propunere pentru BNR " pe Ziare.com