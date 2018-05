Dupa criticile lui Iohannis, Dancila vine cu promisiunile: Investim in 3 autostrazi, apoi avem orasul medical universitar

Anuntul premierului vine dupa ce presedintele Klaus Iohannis a criticat ritmul lent al construirii de autostrazi, precum si faptul ca proiectele referitoare la cele trei spitale regionale nu avanseaza.Potrivit premierului, in acest prim pachet de investitii sunt curpinse Autostrada Ploiesti - Comarnic - Brasov, Autostrada Targu Mures - Targu Neamt - Iasi - Ungheni, Autostrada Bucuresti - Craiova - Lugoj, de la Craiova si ramificatia spre Calafat.In acelasi pachet de investitii este inclus si un complex medical Carol Davila, care va fi construit in nordul Capitalei, langa aeroport, si care va avea 300 de hectare."Avem apoi orasul medical universitar Complex Carol Davila, care se va construi in zona de nord a Capitalei, langa aeroportul Henri Coanda. Complexul se va intinde pe o suprafata de 300 de hectare si va cuprinde Spitalul Republican, Facultatea de Medicina, campus universitar si medical Institut de Cercetare Medical si zona comerciala si de agrement.Tot prin parteneriat public-privat avem si operarea de servicii pentru cele 15 spitale din reteaua CFR . Studiile de fundamentare necesare se vor finaliza in maxim trei luni incepand de astazi", a mai spus Dancila.Premierul a adaugat ca Romania a primit zilele trecute peste 288 de milioane de euro, reprezentand rambursarea platilor aferente fondului european agricol pentru dezvoltare rurala."Aceasta suma se adauga la suma de 1,85 de miliarde de euro primita pana in prezent pentru agricultura", a mai precizat premierul.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Pitesti, la o dezbatere despre industria auto, ca, daca adunam cati kilometri de autostrada au promis guvernantii din ultimii 20 de ani, "am avea autostrazi cat China". El a deplans si ceea ce a numit "euroofuscare", adica faptul ca guvernantii, in loc sa corecteze cand li se atrage atentia asupra unor lucruri, ies la televizor si inventeaza scuze.Presedintele Iohannis a precizat ca, din pacate, planurile pentru infrastructura se gasesc pe hartie, frumos colorate.Iata aici mai multe detalii: Iohannis: Imi doresc sa vad oameni mai responsabili in functiile executive. Cei 15 km de autostrada inseamna ridicol de putin ...citeste mai departe despre " Dupa criticile lui Iohannis, Dancila vine cu promisiunile: Investim in 3 autostrazi, apoi avem orasul medical universitar " pe Ziare.com