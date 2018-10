OMV si Black Sea Oil & Gas amana investitiile in gazele din Marea Neagra din cauza Legii offshore

Este vorba despre compania Black Sea Oil & Gas SRL, care a transmis, vineri, pentru Ziare.com ca forma Legii offshore, de curand adoptata de Camera Deputatilor, ca for decizional, sta la baza amanarii deciziei de a investi.Mai exact, directorul companiei, Mark Beacom, a precizat ca:"Black Sea Oil & Gas evalueaza in prezent impactul proiectului de Lege Offshore care a fost votat miercurea aceasta in plenul Camerei Deputatilor.In paralel cu realizarea acestei evaluari, BSOG va continua, asa cum a facut in ultimii trei ani, sa avanseze cu toate activitatile necesare pentru a ajunge in punctul in care partenerii si actionarii vor putea lua o decizie in privinta proiectului Dezvoltare Gaze Naturale Midia.Aceste activitati includ finalizarea studiilor de inginerie (studiul de fezabilitate, proiectul tehnic si detaliile de executie), indeplinirea tuturor cerintelor de autorizare a proiectului, semnarea contractului de transport al gazelor naturale cu Transgaz S.A., a celui de vanzare-cumparare a gazelor, finalizarea comenzilor pentru echipamentele cu termen indelungat de achizitie, semnarea contractului de antrepriza generala si a celui pentru forajul sondelor de dezvoltare si finalizarea cu succes a aranjamentelor financiare pentru asigurarea finantarii proiectului.Toate contractele mentionate vor fi aplicabile doar in cazul obtinerii deciziei finale de a investi in acest proiect. In momentul finalizarii tuturor acestor activitati, vor putea fi prezentate partenerilor si actionarilor spre examinare toate riscurile, costurile si potentiale venituri implicate de proiect.Rezultatul evaluarii impactului acestei Legi Offshore asupra proiectului va fi in mod clar luat in calcul in stabilirea luarii unei decizii favorabile de a investi".Romania nu e competitiva din cauza legii offshoreTotodata, directorul Mark Beacom apreciaza ca parte dintre prevederile Legii offshore fac din Romania o tara "necompetitiva in comparatie cu alte jurisdictii offshore".Citeste mai departe despre " Dupa OMV, si Black Sea Oil & Gas isi amana decizia de a investi in exploatarea gazelor din Marea Neagra " pe Ziare.com