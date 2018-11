Dupa masacrarea porcilor, urmeaza apocalipsa oilor? O boala fara vaccin si fara leac face ravagii in tara

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Sibiu a informat, la solicitarea Ziare.com ca, in judet, s-a inceput uciderea a sute de animale, in incercarea de a stinge 5 focare de scrapie.Deja au fost ucise oi din localitatile Salcau si Bogatu-Roman. In plus, urmeaza sa se sacrifice inca 98 de rumegatoare din localitatea Presaca. Si asta nu e tot. Potrivit informatiilor comunicate de DSVSA Sibiu, in prezent se face evaluarea genetica a mai multor turme din localitatea Loames. In functie de rezultate, se vor selecta animalele cu gene slabe care vor fi ucise, tot in incercarea de a opri raspandirea scrapiei.Si in Mures, judet vecin cu Sibiul, scrapia incepe sa creeze mari probleme. Deja 2.000 de animale au fost ucise la Sovata, iar alte 1.200 urmeaza sa fie sacrificate, cel mai probabil in cursul saptamanii acesteia, la Ludus.Dupa luni intregi in care veterinarii au fost nevoiti sa omoare sute de mii de porci din cauza pestei, iata ca acum trebuie sa se ocupe si de uciderea, in masa, a rumegatoarelor. Din fericire - au explicat specialistii consultati de Ziare.com - scrapia nu este nici pe departe atat de periculoasa ca pesta porcina africana si in niciun caz nu risca sa provoace pagube la fel de mari.Presedintele Colegiului Medicilor Veterinari: Cu scrapia, situatia e mult mai usor de tinut sub controlPresedintele Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, dr. Viorel Andronie, spune ca raspandirea scrapiei poate fi tinuta sub control."Scrapia exista de multi ani in Romania, nu s-a descoperit acum. Mai demult se considera ca e de origine virala, ulterior s-a constatat ca e vorba, mai degraba, de un prion (agent infectios de natura proteica - n.red.) . Nici acum nu e foarte clar, de fapt. Oricum, boala se transmite, in principal, genetic, iar cei responsabili de transmitere sunt berbecii.Exista programe menite sa impiedice aparitia bolii. Spre exemplu, exista un program de testare a berbecilor. Acestora li se ia sange si, in cazul in care la teste se depisteaza gena alela (care determina trasaturi diferite -n.red.), berbecul este ucis, iar proprietarul, despagubit.Daca, totusi, boala apare, se fac testele de laborator ...citeste mai departe despre " Dupa masacrarea porcilor, urmeaza apocalipsa oilor? O boala fara vaccin si fara leac face ravagii in tara " pe Ziare.com