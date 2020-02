E oficial: Desi e pe marginea prapastiei, CFR Marfa trebuie sa dea 570 de milioane de euro inapoi la stat. Cum s-a ajuns aici, cine e de vina si ce urmeaza

CFR Marfa s-a infiintat in 1998. Iar in urma cu aproape un deceniu, Guvernul a decis sa privatizeze societatea. Asa ca a organizat o procedura pe care a castigat-o Grup Feroviar Roman (GFR), fondat de oamenii de afaceri din satul galatean Toflea Gruia Stoica si Vasile Didila (care sunt si frati vitregi).In cursul procedurii, s-a decis si stergerea unor datorii ale CFR Marfa (adica, potrivit legii, acordarea unui ajutor de stat - n.red.).A urmat o serie de evenimente destul de greu de inteles. Guvernul a fixat un termen foarte scurt pentru finalizarea procesului de privatizare. In consecinta, potrivit GFR, Consiliul Concurentei n-ar fi avut timp sa se pronunte asupra tranzactiei. In plus, la un moment dat, GFR a fost instiintata de compania de privatizare ca vanzarea CFR Marfa nu mai poate avea loc, din cauza ca un creditor al acesteia nu si-a dat acordul.Una peste alta, privatizarea n-a mai avut loc. Iar GFR - ajunsa din nou concurent al CFR Marfa pe piata libera, a incercat sa castige la licitatii, cu orice pret.Asa se face ca, in 2014, Gruia Stoica a fost arestat preventiv sub acuzatia de cumparare de influenta. Mai exact, sustineau procurorii, acesta i-ar fi dat avocatului Doru Bostina 3 milioane de euro pentru a afla, in schimb, ce oferta a depus CFR Marfa la o licitatie pentru transport de minereu pentru Complexul Energetic Oltenia Ulterior, Gruia Stoica a primit si o condamnare la inchisoare cu suspendare, in acest caz.In martie 2017, organizatia "Societatilor Feroviare Private din Romania" a sesizat Comisia Europeana cu privire la faptul ca Guvernul daduse ajutor de stat pentru privatizarea CFR Marfa. Interesant este ca printre membrii acestei organizatii se numara si GFR.La acel moment, CE a anuntat ca analizeaza solicitarea.In iulie 2018, deputatul social-democrat Lucian Sova - la acea vreme ministru al Transporturilor - a anuntat ca se asteapta la o decizie nefavorabila a DG Competition (din cadrul CE), in cazul CFR Marfa. In consecinta, Sova sustinea accelerarea procesului de executare a CFR Marfa (compania era deja in impas din cau ...citeste mai departe despre " E oficial: Desi e pe marginea prapastiei, CFR Marfa trebuie sa dea 570 de milioane de euro inapoi la stat. Cum s-a ajuns aici, cine e de vina si ce urmeaza " pe Ziare.com