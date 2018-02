Astfel, rata anuala a inflatie a urcat in luna ianuarie la 4,32%, cel mai inalt nivel din iulie 2013 pana acum, arata primele estimari publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS).Trendul s-a mentinut ascendent, dupa ce, in decembrie, rata anuala a inflatiei a fost de 3,32%, in crestere fata de noiembrie, cand a fost 3,23%, si fata de octombrie, cand a fost de 2,63%.Astfel, cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat la gaze (3,79%), alte legume si conserve de legume (3,23%), fructe proaspete (3,1%) si citrice si alte fructe meridionale (2,58%). Pretul combustibililor a crescut, in ultima luna, cu 2,42%. Si pretul serviciilor a crescut, cu 0,9% fata de luna ianuarie 2017.Potrivit sursei citate, fata de luna decembrie 2017, preturile au urcat cu 0,78%, in ianuarie 2018, in conditiile in care marfurile alimentare au fost mai scumpe cu 0,64%, cele nealimentare cu 1,08%, iar serviciile cu 0,32%.Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, a declarat, vineri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Prognoza anterioara indica o inflatie de 3,2% in 2018. Pentru finalul anului 2019, BNR estimeaza o rata a inflatiei de 3,1%.In ultimul trimestru din 2017, fata de acelasi trimestru din anul 2016, si Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat o crestere cu 6,9% pe seria bruta si de 7% pe seria ajustata sezonier. Fata de trimestrul anterior, economia Romaniei a crescut in ultimul trimestru din 2017 cu 0,6%, serie ajustata sezonier.INS a anuntat si o serie de revizuiri."Rezultatele trimestrului II 2017, comparativ cu trimestrul III 2017, au fost revizuite de la 102% la 101,7%. Rezultatele trimestrului III 2017, comparativ cu trimestrul II 2017, au fost revizuite de la 102,6% la 102,4%", se arata in comunicat.Citeste mai departe despre " In 2017, am avut cea mare crestere economica din ultimii 9 ani, dar si cele mai mari scumpiri din 2013 incoace " pe Ziare.com