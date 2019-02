La inceputul lui 2018, Comisia Nationala de Prognoza estima o crestere economica pentru finalul anului de 6,1%, dar ulterior au coborat-o la 5,5% si mai apoi la 4,5%.In primavara anului trecut, FMI estima ca, in 2018, Romania va inregistra o crestere economica de 5,1%, dar in luna noiembrie si-a revizuit, in jos, prognozele pana la 4%.Estimarile Comisiei Europene au fost si mai sumbre. Daca in primavara prognozau o crestere economica pentru Romania de 4,5% la finalului anului 2018, in noiembrie au coborat-o la la 3,6%.-Vom reveni cu detalii- ...citeste mai departe despre " Economia Romaniei a crescut in 2018 cu 4,1%, mult sub asteptarile Guvernului " pe Ziare.com