Economia zonei euro tinde sa o ia la vale. Care sunt factorii care o pun in pericol

Presedintele BCE a spus, in conferinta de presa de dupa sedinta Consiliului BCE, ca, desi riscurile sunt inca "in mare echilibrate", in prezent, dar tind sa se duca in jos, din cauza ingrijorarilor privind situatia geopolitica, protectionismul in relatiile comerciale si volatilitatea pietelor."Expansiunea din activitatea globala este de asteptat sa continue, ceea ce va ajuta exporturile din zona euro, chiar daca intr-un ritm mai redus", a subliniat Draghi.Schimbarea semnificativa de limbaj, comparativ cu discursurile precedente, a determinat o slabire a euro si a fost reflectata de noile proiectii economice, care sunt in scadere in ceea ce priveste perspectiva imediata pentru inflatie si crestere economica."Rascumpararile vor fi reinvestite in jurisdictia in care se efectueaza rambursarile principale, insa alocarea portofoliului in cadrul jurisdictiilor va continua sa fie ajustata in vederea alinierii partiale a portofoliului PSPP (Programul de achizitii publice) spre o pentru aliniere mai apropiata din perspectiva adeziunii bancii centrale nationale la dobanda cheie a BCE", a afirmat Draghi, in cadrul conferintei.Inflatia din zona euro este pe cale sa scada, in urmatoarele luni, a mai estimat presedintele BCE."Componentele inflatiei de baza raman in general silentioase, insa presiunile asupra costurilor interne continua sa se consolideze si sa se extinda pe fondul utilizarii inalte a capacitatilor si a unei tensionari a pietei fortei de munca, ceea ce determina majorarea salariilor", a precizat Draghi.In aceste conditii, presedintele BCE a sustinut ca este inca nevoie de un stimulent semnificativ al politicii monetare pentru a sprijini cresterea pe termen lung a presiunilor preturilor interne si a evolutiilor inflatiei nominale, pe termen mediu.