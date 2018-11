Economist UniCredit: Romania ar putea intra in recesiune tehnica in a doua parte a anului viitor sau in 2020

"Riscul unei recesiuni tehnice in Romania, in a doua parte a anului viitor sau in 2020, este unul foarte mare, recesiune tehnica insemnand doua trimestre consecutive de reducere a PIB. Daca Europa va creste cu 1%, probabil ca vom evita recesiunea. Daca, insa, va creste cu mai putin de 1%, atunci sunt sanse mari sa fie o recesiune.Prognozele noastre arata o incetinire a economiei in 2020 undeva foarte aproape de 2%. De ce? Pentru ca, o data, contributia consumului nu mai poate sa fie la fel de mare, in al doilea rand, contributia stocurilor ar trebui sa inceteze la un moment dat, in al treilea rand, investitiile probabil se vor reduce, iar in al patrulea rand nu vedem cum vor creste exporturile nete, desi se va da in folosinta o fabrica destul de mare de electrocasnice, la sfarsitul anului 2019.De asemenea, industria auto s-ar putea sa performeze mult mai prost. Suntem la finalul unui ciclu de cumparari de automobile in Europa, dar poate fi stimulat prin scheme de tipul "Rabla"", a spus Bucsa.De unde vom avea o crestere de 4%?Conform estimarilor UniCredit Bank, Romania va avea in acest an o crestere economica mai mica de 4%."In cazul Romaniei, consumul este de inteles de ce a crescut. In schimb, contributia stocurilor este inexplicabila, din punctul nostru de vedere. In mod normal, dupa o asemenea contributie a stocurilor, INS ar trebui sa dea un comunicat si sa explice ce se intampla. Asa se procedeaza in toate tarile in momentul in care ceva surprinde foarte tare, iar institutele de statistica explica. Cu siguranta contributie foarte mare de la agricultura.Intrebarea mea este: care a fost efectul gripei porcine, in conditiile in care zootehnia reprezinta o treime din agricultura?... A crescut atat de mult productia de cereale incat sa anihileze efectul negativ al gripei porcine? Nu cred, pentru ca, daca va uitati la prognoze, graul este cam la fel ca anul trecut, porumbul ar fi ceva mai sus, cartofii sunt mai jos. Din ce creste agricultura Romaniei?Personal, cred ca Romania va performa in acest an mai putin de 4%. Si mai am un argument in acest sens: decelerarea puternica din constructii. Romania e prima tara din regiune unde ciclul in constructii s-a intors deja. Dupa care, indust ...citeste mai departe despre " Economist UniCredit: Romania ar putea intra in recesiune tehnica in a doua parte a anului viitor sau in 2020 " pe Ziare.com