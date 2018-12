Economistii sefi ai marilor banci din Romania: Ordonanta Teodorovici va scadea puterea de cumparea a oamenilor si va pune statul in dificultate

Cei cinci economisti-sefi care semneaza scrisoarea trimisa Executivului sunt: Horia Braun Erdei ( BCR ), Andrei Radulescu ( Banca Transilvania ), Florian Libocor ( BRD ), Nicolae Covrig (Raiffaisen Bank) si Dan Bucsa (Unicredit).Potrivit Bursa.ro, in mesajul comun, cei cinci explica pe larg de ce Ordonanta Teodorovici va face mai mult rau decat bine si va crea probleme majore atat pentru romanul de rand, cat si pentru stat. Iata mesajul economistilor-sefi:"Masurile anuntate recent de Ministrul Finantelor, in coroborare cu legile adoptate in Parlament cu privire la piata creditului, reprezinta o interventie de natura sa modifice semnificativ parametri de functionare a pietelor financiare din Romania, contribuind la intensificarea perceptiei negative a investitorilor fata de riscul asociat plasamentelor in Romania, cu impact nefavorabil asupra climatului investitional pe termen mediu si consecinte in sfera proceselor de dezvoltare si convergenta economica europeana.In contextul deficitului de cont curent deja ridicat, reducerea fluxurilor de investitii in Romania va dezechilibra balanta de plati si raportul cerere/oferta pe piata valutara, creand presiune pe cursul leului.Ca urmare a masurilor anuntate, sectorul bancar (principala sursa de finantare a economiei interne) se va confrunta cu cresterea semnificativa a costurilor si deteriorarea severa a profitabilitatii.La o taxa de 0,9%, raportul dintre costuri si venituri operationale ar ajunge de la 55% la 74%, fiind cel mai mare din Europa (la egalitate cu Germania, unde dobanzile interbancare sunt negative si sistemul bancar se afla in dificultate).In acest context, actionarii bancilor, indiferent ca e vorba de banci romanesti sau straine, vor impune masuri de restabilire a profitabilitatii, asa cum se intampla in orice economie de piata functionala. Prin urmare, aceste masuri ar putea determina bancile pe de o parte sa reduca ratele de dobanda la depozite, cu impact asupra remunerarii economiilor romanilor, iar pe de alta parte sa majoreze costul creditarii, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru companii (indeosebi pentru cele mici si mijlocii, considerate motorul economi ...citeste mai departe despre " Economistii sefi ai marilor banci din Romania: Ordonanta Teodorovici va scadea puterea de cumparea a oamenilor si va pune statul in dificultate " pe Ziare.com