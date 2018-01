Economistul-sef al BCR: Riscul unei crize politice e la cel mai inalt nivel, iar impactul economic ar fi foarte grav

Concluziile apar intr-o analiza semnata de Horia Braun si publicata pe site-ul Erste Group Research, in care se arata, printre altele, ca presedintele Klaus Iohannis ar putea fie sa joace dur si sa refuze premierul PSD, incercand sa declanseze alegeri anticipate cu sanse mici de succes, fie sa accepte nominalizarea facuta de majoritatea parlamentara, dar sa isi pericliteze astfel sansele la alegerile prezidentiale din 2019.Dupa o scurta trecere in revista a situatiei actuale de pe scena politica, Horia Braun precizeaza ca urmatoarele zile ne vor arata daca se va gasi o cale de iesire sau vom intra intr-o adevarata criza politica, ce ar putea include si o eventuala suspendare a presedintelui."Ultima varianta nu pare sa fie in interesul niciuneia dintre cele doua tabere, asa ca o solutie de compromis pare sa se intrezareasca. Riscurile pentru stabilitatea politica sunt fara indoiala la cel mai inalt nivel de la ultimele alegeri.Mai mult, cu asemenea guverne care au statistic mandate scurte, sansele reformelor structurale necesare in zona colectarii de taxe, executiei de investitii publice si absorbtiei de fonduri europene sunt extrem de scazute", apreciaza economistul sef al BCR.Iar toate acestea duc la o dependenta puternica a economiei romanesti de mediul extern si de miscarile de capitaluri, avertizeaza acesta."In timp ce conjunctura s-a dovedit extrem de favorabila in 2017 si perspectivele de crestere globala sunt spectaculoase in 2018, cea mai mica problema de credibilitate, in special pe pietele emergente, s-ar putea dovedi disproportionant de riscanta, data fiind tendinta de expansiune a deficitelor bugetar si de cont curent, a caror finantare necesita o crestere a intrarilor de capital", mai arata Horia Braun.Miercuri, la Palatul Cotroceni au loc consultari intre presedintele Klaus Iohannis si liderii partidelor parlamentare in vederea desemnarii viitorului premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. PSD a decis sa o nominalizeze pe Viorica Dancila, iar partenerii de guvernare de la ALDE sustin aceasta propunere.Citeste mai departe despre " Economistul sef al BCR: Riscul unei crize politice e la cel mai inalt nivel, iar impactul economic ar fi foarte grav " pe Ziare.com