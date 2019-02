Economistul sef al BNR: Inteleg ca toate cele 7 fonduri Pilon II vor sa se retraga din Romania, din cauza OUG 114

"Din ce inteleg eu din discutiile cu Asociatia Administratorilor de Pensii Private din Romania (Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania, APAPR - n.red.), marea majoritate a administratorilor de pensii private Pilon II din Romania, daca nu toate cele sapte fonduri, vor sa se retraga Romania, se gandesc sa se retraga din Romania, deoarece conditiile li se par deosebit de oneroase - un efort financiar mare pentru un castig aproape inexistent", a afirmat Valentin Lazea, in cadrul "The Romanian Capital Market, Evolution and Outlook", prima editie a forumului pietei de capital romanesti.Economistul sef al BNR a mai sustinut ca motivul acestei decizii il constituie OUG 114/2018, respectiv noile reguli introduse pentru jucatorii din aceasta piata.Prin OUG 114/2018, administratorii de fonduri de pensii trebuie sa-si majoreze semnificativ capitalul, unii chiar mai mult decat de zece ori fata de regulile care existau pana la finele anului trecut. Primele majorari trebuie facute pana la mijlocul acestui an, iar cele finale pana la sfarsitul acestui an.Cine ar avea de suferit daca ar disparea Pilonul II de pensii? Cei 7,25 milioane de participanti la Pilonul II, cati erau la finele anului trecut, a subliniat Lazea."Ar avea de suferit Bursa de Valori Bucuresti, care in loc sa faca un pas spre piata emergenta ar face un pas inapoi. Ar avea de suferit bugetul, in conditiile disparitiei unui important finantator.In aceste conditii, se impune un dialog intre autoritati si Asociatia Administratorilor pentru Pensiile Administrate privat pentru a gasi un compromis pentru a nu disparea acest tip de finantare (respectiv Pilonul II - n.red.) ", a mai spus Lazea.Acesta a reamintit ca documentele oficiale privind Planul de aderare la euro recunosc importanta Pilonului II de pensii pentru trecerea la acest sistem.Citeste si:Pensions Europe: Masurile impuse prin OUG 114 vor fi devastatoare pentru sistemul romanesc de pensiiOrban: 7 milioane de romani, contribuabili la pilonul II de pensii, vor ramane fara baniCoalitia pentru Dezvoltarea Romaniei solicita Guvernului sa abroge Ordonanta Teodorovici: Analiza efectelor catastrofale in economie ...citeste mai departe despre " Economistul sef al BNR: Inteleg ca toate cele 7 fonduri Pilon II vor sa se retraga din Romania, din cauza OUG 114 " pe Ziare.com