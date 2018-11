Edilii marilor orase acuza Executivul ca vrea sa le taie bugetele: Ar fi un dezastru. E profund in neregula sa facem primariile sclave ale Guvernului

"In acest an, municipiile au pierdut din cotele de IV (impozit pe venit) - cea mai importanta componenta a bugetului local - au pierdut aproximativ 26%. Este enorm de mult. Si asa primariile aveau mari probleme cu finantarea, si asa astazi noi avem probleme foarte grave.Cu aceasta subfinantare nu se face altceva decat sa se agraveze situatia primariilor in general si a municipiilor in mod special. In programul de guvernare scrie ca 100% din IV sa ramana la administratia locala, asa cum este normal de altfel. Trebuie neaparat sa se indrepte greseala, nedreptatea care s-a intamplat anul trecut si sa se refaca bugetele, prin cresterea cotei din IV, pe de o parte.Pe de alta parte, atata vreme cat s-a decis ca veniturile constituite din IV sa ramana la administratia locala, consideram ca acel surplus trebuie impartit intre Consiliul Judetean si primarii, in mod echitabil, in mod egal din punct de vedere procentual. Am inteles ca exista o intentie si chiar ni s-a prezentat la Ministerul de Finante intentia de a se da mai mult catre consiliile judetene si mai putin catre primarii. Consideram ca este profund in neregula acest demers", a sustinut Robert Negoita (PSD).Condamnam orasele mari la subdezvoltareIn acest sens, primarul Sectorului 3 al Capitalei a precizat ca la nivelul consiliilor judetene exista tendinta de a aloca bani mai degraba catre localitatile mici."Ni se spune ca urmeaza sa redistribuie Consiliul Judetean, intr-un soi de echilibrare bugetara. Or, aici, in mod special, municipiile au de pierdut, pentru ca judetele, in general, la redistribuire dau bani catre comune si sate si foarte rar - si mai mult deloc - catre orasele mari, pentru ca spun ca municipiile sunt oricum mai bine finantate decat comunele, ceea ce este adevarat, dar cred ca pe acest model condamnam orasele mari la subdezvoltare.De ce? Pentru ca pur si simplu aceste venituri, in proportie de 75 - 80%, sunt produse in orasele mari. Ar trebui ca cea mai mare pondere a impozitelor care sunt platite in orasele mari sa ramana acolo unde sunt platite, pentru a ajuta la dezvoltare", a aratat ...citeste mai departe despre " Edilii marilor orase acuza Executivul ca vrea sa le taie bugetele: Ar fi un dezastru. E profund in neregula sa facem primariile sclave ale Guvernului " pe Ziare.com