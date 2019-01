Cea mai mare banca din tara isi regandeste tot planul de investitii din cauza ordonantei Teodorovici

CEO-ul BCR a precizat ca au luat aceasta decizie, deoarece banca trebuie sa creeze "un model economic viabil"."Inseamna automat un efect in lant. Poate ca unele dintre investitiile pe care le doream sa le facem sa le punem in asteptare. Inseamna mai putine ordine catre economie. La nivelul nostru mititel", a detaliat Manea, in cadrul unei conferinte organizate de Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR).Amanarea acestor investitii duce la scaderea increderii in economie, iar lipsa increderii "duce la mai putini oameni care iau credite", a punctat reprezentanul BCR."Nu suntem deosebiti de alti agenti economici", a subliniat Manea, facand o comparatie intre o banca si o companie. El a dat un exemplu simplu: daca unei firme ii creste cheltuiala de la 100 de lei la 119 lei, atunci va reveni la cheltuieli de 100 de lei."In conditiile in care exista cheltuielile la un anumit nivel, putem trage concluzia ca unii jucatori economici, in primul si in primul rand, vor incerca sa isi reduca cheltuielile interne. Asta inseamna, automat, mai putine investitii", a explicat Manea, modelul teoretic.Taxa pentru activele financiare ale bancilor este de 0,1-0,5%, daca ROBOR mediu trimestrial este de 2-4%.ARB si CPBR au organizat vineri o conferinta cu tema "Provocarile industriei bancare in anul detinerii presedintiei Consiliului Uniunii Europene".Citeste si Banca Transilvania: Taxa pe active va avea consecinte grave asupra sistemului bancar, a economiei, populatiei si antreprenorilor ...citeste mai departe despre " Efectele Ordonantei Teodorovici: Cea mai mare banca din tara isi regandeste tot planul de investitii " pe Ziare.com