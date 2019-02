Efectele Ordonantei Teodorovici: OMV si-a amanat pe termen nelimitat decizia de a extrage gazele din Marea Neagra

Asa cum Ziare.com v-a informat deja, OMV Petrom a anuntat, la finele lunii octombrie - la scurt timp dupa adoptarea Legii offshore - ca amana pentru 2019 decizia privind exploatarea gazelor din Marea Neagra. La acel moment, OMV anunta ca trebuie sa faca noi calcule ca sa stabileasca daca mai merita sa extraga gazele, in conditiile in care statul ii impusese un nou sistem de taxare a veniturilor suplimentare si il obliga sa vanda jumatate din productie pe piata locala.Nici bine n-a apucat, insa, OMV Petrom sa isi termine calculele ca, pe 29 decembrie, Cabinetul Dancila a adoptat Ordonanta 114, prin care ii impovareaza pe petrolisti cu taxe de 2% din cifra de afaceri. In plus, ordonanta stabileste ca, pentru urmatorii 3 ani, gazele din productia interna se vor putea vinde doar la pretul fix de 68 lei MWh, care este mai mic decat pretul mediul practicat acum pe piata de profil.In mod normal, aceasta plafonare de pret nu afecteaza in mod direct companiile care vor extrage gazele din Marea Neagra, deoarece aceasta nu vor ajunge sa vanda productie, in urmatorii 3 ani. Cu toate acestea, plafonarea de pret - care incalca norme europene - trimite un semnal de instabilitate a pietei si de intoarcere la economia centralizata.In aceste conditii, intr-un raport privind performantele financiare si perspectivele de business pentru 2019, OMV Petrom anunta ca nu va lua in acest an nicio decizie privind exploatarea gazelor din Marea Neagra.Mai exact, in raport se arata ca, in ceea ce priveste perimetrul Neptun Deep (din care OMV Petrom urmeaza sa extraga gazele din Marea Neagra) "mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investitie in valoare de cateva miliarde"."Ramanem dornici sa vedem zacamintele din Marea Neagra dezvoltate si vom continua dialogul cu autoritatile pentru a intelege calea de urmat", anunta reprezentantii OMV Petrom.Din pacate, OMV Petrom nu este singura companie care a facut pasul inapoi, in ceea ce priveste exploatarea gazelor din Marea Neagra.Reamintim ca si Black Sea Oil & Gas si-a amanat, la finele anului trecut, decizia de a extrage gaze din Marea Neagra, tot din cauza prevederilor Legii offshore. Ulterior, i ...citeste mai departe despre " Efectele Ordonantei Teodorovici: OMV si-a amanat pe termen nelimitat decizia de a extrage gazele din Marea Neagra " pe Ziare.com