Elcen cere ca PMB sa plateasca suma direct in contul Romgaz Subventia este compusa din suma de 104,26 milioane de lei pentru luna decembrie 2019, 106,32 milioane de lei pentru luna ianuarie si suma de 84,77 milioane de lei pentru luna februarie, reprezentand estimarea contravalorii gazelor naturale necesare furnizarii de energie termica populatiei din Bucuresti pentru perioada decembrie 2019 - februarie 2020.ELCEN atrage atentia ca primaria "nu a inteles sa isi respecte obligatia de a vira in avans sumele pentru sezonul de termoficare 2019-2020 aferente lunilor decembrie 2019 (104.258.746,91 lei), ianuarie 2020 (106.315.578,61 lei) si februarie 2020 (84.772.972,91 lei), desi, potrivit art. 3 din Conventia de justificare a avansurilor nr. 1/2019, Municipiul Bucuresti are obligatia de a bugeta si aloca conform legislatiei aplicabile aceste sume".ELCEN a subliniat ca neindeplinirea acestei obligatii se realizeaza in contextul in care intrarea in noul sezon de termoficare pentru 2019-2020 s-a facut in conditiile unor riscuri financiare deosebite, generate de intarzieri la plata obligatiilor curente inregistrate de RADET Bucuresti fata de ELCEN dupa data deschiderii procedurii de insolventa impotriva RADET.Vezi si: ELCEN o someaza pe Firea sa plateasca factura pentru caldura pe luna decembrie ...citeste mai departe despre " ELCEN a facut o plangere prealabila impotriva Primariei Capitalei si cere peste 61 milioane de euro " pe Ziare.com