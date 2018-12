Epidemia de pesta e de neoprit! In doar 6 luni, boala a cauzat moartea a peste 360.000 de animale si pagube uriase

Din pacate, boala continua sa se extinda si astazi, in tara, in ciuda faptului ca autoritatile au ucis deja preventiv peste 360.000 de animale, in incercarea de a pune capat epidemiei.Prezenta pestei - o boala foarte contagioasa, mortala pentru porci - a fost confirmata in Romania inca din iulie 2017, la Satu Mare. Atunci a fost vorba, insa, despre un singur focar pe care autoritatile au reusit sa il stinga repede.Pe 10 iunie 2018, boala a fost semnalata, din nou, la Tulcea. Iar de aceasta data, problema nu s-a mai putut rezolva, cu una, cu doua. Dimpotriva, pe masura ca zilele au trecut, s-au raportat din ce in ce mai multe cazuri de imbolnavire. Si nu doar la Tulcea, ci si in multe alte zone din tara.Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a publicat chiar un manual de interventie in focarele de pesta si a inceput sa sacrifice animale din ferme si gospodarii, in incercarea de a opri epidemia care risca sa puna in pericol intrega industrie a cresterii porcului, in Romania.Au luat nastere asa-numitele "echipe de ucidere" - formate din medici veterinari si asistenti, soldati, jandarmi si functionari - care au inceput sa strabata parte dintre localitatile afectate de pesta si sa le ucida oamenilor porcii din cotete.Unii si-au dat animalele de bunavoie. Altii - cum ar fi oamenii dintr-un sat brailean - i-au pus pe fuga pe cei veniti sa le ucida porcii.Din pacate, asa cum Ziare.com v-a relatat pe larg, nici macar cand gospodarii au fost cooperanti autoritatile nu si-au respectat propriile proceduri de interventie, riscand sa imprastie si mai mult boala.Ba, s-a ajuns chiar la situatii ilare, in care echipe mari de oameni se deplasau prin sate doar ca sa constate ca au ajuns prea tarziu, de vreme ce gospodarii isi taiasera deja porci.Incetul cu incetul, boala s-a strecurat si in marile ferme. Pentru a o opri, zeci de mii de porci crescuti in regim industrial - cum ar fi cei de la Carniprod Tulcea sau din Tichilesti (Braila) - au fost gazati si, ulterior, arsi sau ingropati. Nici aici lucrurile n-au mers cum ar fi trebuit. Parte dintre fermieri au reclamat ca, din pricina restrictiilor impuse de autoritati, nu mai pot castiga suficient incat sa isi hraneasca porcii, iar unele animale au inceput sa se manance intre ele, in halele de crestere.In curand, intrega lupta cu p ...citeste mai departe despre " Epidemia de pesta e de neoprit! In doar 6 luni, boala a cauzat moartea a peste 360.000 de animale si pagube uriase " pe Ziare.com