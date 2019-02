"Suntem sceptici cu privire la prevederile din bugetul de stat privind taxa bancara si sectorul de pensii private si credem ca estimarea supra-optimista a cresterii veniturilor fiscale cu 7,5 miliarde de lei in 2019 ar putea ascunde veniturile din taxa bancara (cel putin pentru primul trimestru) si o schimbare adanca a industriei de pensii private", arata analistul Eugen Sinca, intr-o nota de reactie a Erste Group Research.Reactia vine dupa ce Ministerul Finantelor a prezentat un proiect de buget cu venituri in crestere, fara a mentiona taxarea suplimentara a bancilor, prezentata de Guvern ca o "taxa pe lacomie".Guvernul a publicat proiectul de buget pe 2019. Este bazat pe o crestere economica de 5,5%La finalul anului trecut, Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice.Printre masurile prevazute in OUG se numara impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel ROBOR mai mare de 2%.Asadar, taxa ar fi, potrivit OUG, de 0,1%, pentru un ROBOR aplicat creditelor de 2-2,5%, de 0,2% pentru 2,5-3%, de 0,3% pentru 3-3,5%, de 0,4% pentru 3,5-4%, iar pentru nivelurile de peste 4% ale ROBOR cu 0,5% va fi aplicat in plus o cota de 0,2.Taxa ar trebui calculata de banci si platita trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, iar cheltuiala este deductibila la calcularea impozitului de profit.Renunta Guvernul la "taxa pe lacomie" sau viseaza frumos? Nu a introdus-o in bugetul pe 2019 ...citeste mai departe despre " Erste Group nu are incredere in bugetul pe 2019: Estimarea supra-optimista ar putea ascunde veniturile din taxa bancara " pe Ziare.com