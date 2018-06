"Sunt deosebit de onorat pentru preluarea acestui mandat de presedinte in cadrul uneia dintre cele mai importante institutii financiare internationale, Banca Europeana pentru Investitii. Am in vedere sa sprijin BEI in activitatea sa pentru a actiona in interesul si pentru bunastarea cetatenilor Uniunii Europene.Solidaritatea si convergenta vor reprezenta pilonul central al actiunilor Bancii in cadrul politicilor sale de finantare. In acelasi timp, impreuna cu BEI, voi actiona pentru imbunatatirea managementului riscurilor financiare/ non-financiare si pentru adoptarea masurilor necesare pentru conformarea cu cele mai bune practici in domeniul bancar", a afirmat Eugen Teodorovici.Presedintia Consiliului Guvernatorilor BEI este asigurata de fiecare stat membru prin rotatie, in conformitate cu protocolul stabilit de Consiliul Uniunii Europene. Aceasta este preluata in cadrul reuniunii anuale a Consiliul Guvernatorilor BEI si se exercita incepand din ziua urmatoare, timp de un an.Banca Europeana de Investitii (BEI) este un organism independent care adopta propriile decizii in materie de imprumut si creditare pentru proiecte ce sprijina cresterea economica, crearea de locuri de munca, finantarea mixta, garantii si consiliere in vederea promovarii obiectivelor Uniunii Europene. BEI colaboreaza cu alte institutii ale UE, in special cu Comisia Europeana, Parlamentul European si Consiliul UE. ...citeste mai departe despre " Eugen Teodorovici, numit presedinte al Consiliului Guvernatorilor Bancii Europene pentru Investitii " pe Ziare.com