Europa Centrala se pregateste sa ia gazele rusesti aduse pe continent prin conducta Turkstream

Ministrul maghiar al Afacerilor Externe si Comertului, Peter Szijjarto, a precizat ca tara sa va incepe sa preia livrari de gaze prin conducta TurkStream incepand cu 2021, iar volumul pe care Ungaria nu il foloseste ar putea fi furnizat Slovaciei.Declaratia a fost facuta in contextul in care Szijjarto si ministrul slovac al Economiei au semnat un memorandum de intelegere privind extinderea capacitatii de interconectare pentru transportul de gaze, potrivit publicatiei Budapest Business Journal.Cele doua tari sunt conectate printr-un gazoduct care livreaza 4,5 miliarde de metri cubi anual dinspre Slovacia spre Ungaria si 1,8 miliarde de metri cubi in sens invers.Szijjarto a declarat ca se doreste majorarea capacitatii gazoductului bidirectional la 5,3 miliarde de metri cubi pe an.Rusia vrea sa trimita gaze in Europa Centrala boicotand UcrainaReamintim ca Rusia a inceput sa livreze gaze catre Turcia prin conducta TurkStream, care strabate Marea Neagra, incepand din primele zile din ianuarie 2020.Inca dinainte de inaugurare, ministrul rus al Energiei, Alexander Novak anunta ca Turkstream va trebui sa treaca prin Bulgaria, spre Serbia si Ungaria.Rusii isi doresc sa livreze gaze in Europa fara sa le mai transporte prin Ucraina.Moscova are deja o conducta in nordul continentului, anume North Stream 1, care transporta gaze din Rusia direct in Germania. In plus, este in faza avansata constructia unui al doilea gazoduct, numit North Stream 2, care sa aduca si mai multe gaze rusesti in Germania.Iar din Germania, print-o serie de gazoducte - cum ar fi Eugal si Opal - gazele coboara spre centrul, estul si vestul Europei.Momentan, Rusia livreaza inca gaze si prin Ucraina si s-a angajat sa o mai faca si in urmatorii ani. Pe masura ce aceste gazoducte vor ajunge la capacitate maxima si, probabil, se vor mai construi si altele, cel mai probabil rutele ucrainiene vor fi abandonate.