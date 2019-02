Europa n-are voie sa permita ca politica ei energetica sa fie dictata din afara. Interesul SUA se refera strict la bani

Nu surprinde opozitia SUA fata de Nord Stream 2. America a fost si in anii '80 impotriva conductei prin Ucraina. Guvernul german a putut sa-si impuna planul in pofida unei opozitii dure din partea Casei Albe, unde se afla atunci Ronald Reagan. SUA nu au privit niciodata cu ochi buni tentativele Europei de a deveni independenta de politica energetica geostrategica a Washingtonului.Vehementa cu care ambasadorul american la Berlin, Richard Grenell, critica acum proiectul Nord Stream 2 se datoreaza stilului administratiei americane de azi sub Donald Trump . Scrisori deschise de presiune adresate companiilor se adauga la articole scrise pentru diverse publicatii si site-uri media europene. In spatele acestor proteste se ascunde insa si interesul politicii energetice globale a SUA.Dar sa vedem cum arata datele problemei: de fapt, pozitia SUA se indreapta impotriva unei independente mai mari a Europei in ceea ce priveste politica energetica. Nord Stream 2 nu este un proiect de stat german, ci este co-finantat de firme germane, austriece, olandeze si franceze.Conductele genereaza o dependenta reciprocaAfirmatia potrivit careia Europa ar deveni dependenta sau chiar santajabila de Rusia este pur si simplu falsa.Conductele genereaza o dependenta reciproca: una dintre parti are nevoie de gaz, cealalta de bani.In mod concret, Rusia nu-si poate schimba prea usor clientii, in timp ce Europa isi poate schimba oricand furnizorii. Exista o multitudine de conducte si terminale de gaz lichefiat cu capacitate suficienta.Reteaua europeana de gaz este atat de bine dezvoltata, incat niciun stat european nu depinde de un singur furnizor - nici macar Ucraina, care este azi aprovizionata prin conducte din Europa de Vest.Europa nu este santajabila prin livrarile de gaz. Rusia are insa mare nevoie de incasarile din exportarea acestui gaz. Acesti bani reprezinta o parte serioasa din bugetul Federatiei Ruse. La nevoie, pentru a putea exporta, este nevoita chiar sa micsoreze pretul.In realitate, nici macar Grenell si colegii sai ambasadori nu cred in propriul lor argument. Pentru ca acelasi gaz din Rusia nu da dependenta, potrivit lor, daca este directionat prin tara de tranzit Ucraina.Iar experienta anterioara confirma ca livrarile de gaz ...citeste mai departe despre " Europa n-are voie sa permita ca politica ei energetica sa fie dictata din afara. Interesul SUA se refera strict la bani " pe Ziare.com