Eurostat: Inflatia in Romania este de trei ori mai mare decat media europeana

Este a saptea luna consecutiva in care Romania are cea mai mare inflatie anuala din Uniunea Europeana.Daca in Romania preturile de consum au crescut comparativ cu luna iunie, rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in iulie 2019 pana la 1,4% de la 1,6% in iunie, in timp ce in zona euro inflatia a scazut pana la 1%, de la un nivel de 1,3% inregistrat in luna iunie.In randul statelor membre UE, cea mai ridicata rata anuala a inflatiei se inregistra in Romania (4,1%), Ungaria (3,3%), Letonia si Slovacia (ambele cu 3%) . La polul opus, tarile membre cu cea mai scazuta rata anuala a inflatiei au fost Portugalia, tara care a inregistrat o inflatie negativa de 0,7%, in timp ce in Cipru preturile de consum a crescut cu 0,1%, iar in Italia cu 0,3%.Comparativ cu situatia din luna iunie 2019, rata anuala a inflatiei a crescut in 11 state membre, a ramas stabila in doua state membre si a scazut in 15 state membre.In zona euro, cel mai semnificativ impact asupra cresterii anuale a preturilor l-au avut tarifele la servicii (0,53 puncte procentuale), urmate de preturile la alimente si tigari (0,37 puncte procentuale).In ceea ce priveste Romania, datele publicate anterior de Institutul National de Statistica ( INS ) arata ca rata anuala a inflatiei a urcat la 4,1%, in luna iulie a acestui an, de la 3,84% in iunie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare, cu 5,15%, a serviciilor cu 4,11% si a marfurilor nealimentare cu 3,44%.Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu , a anuntat, la inceputul acestei luni, ca banca centrala a pastrat la 4,2% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,4% pentru finalul anului viitor. BNR estima in mai 2019 o inflatie de 3,3% pentru decembrie 2020.