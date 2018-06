Rata anuala a inflatiei in statele membre UE a fost de 2% in luna mai, in crestere de la 1,5% in luna aprilie, iar in cadrul statelor din zona euro aceasta a fost de 1,9% (de la 1,3% in aprilie).In comparatie cu aprilie, rata anuala a inflatiei a scazut intr-un singur stat membru, a ramas stabila in alt stat membru si a crescut in 26 de state.Dupa Romania, cele mai mari rate anuale ale inflatiei le-au inregistrat Estonia (3,1%), Ungaria si Lituania (cate 2,9%), Slovacia (2,7%), Marea Britanie si Letonia (cate 2,4%).Cele mai mici rate ale inflatiei le-au inregistrat Irlanda (0,7%), Grecia (0,8%), Danemarca, Italia, Cipru si Finlanda (cate 1%), Polonia (1,2%) si Portugalia (1,4%).Potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica ( INS ), rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna mai la 5,41%, cel mai inalt nivel din februarie 2013, cand a fost 5,65%.Amintim ca si in luna aprilie Romania a inregistrat cea mai mare inflatie anuala din Uniunea Europeana, de 4,3%. ...citeste mai departe despre " Vesti proaste de la Eurostat: Am avut si in luna mai cea mai mare rata a inflatiei din UE, de 4,6% " pe Ziare.com