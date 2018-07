In 2017, rata de angajare a persoanelor cu varste de 20-64 de ani din UE varia de la 63% in cazul migrantilor nascuti in afara UE la 73% pentru populatia autohtona si 75,4% pentru migrantii nascuti in alt stat membru al Uniunii.In cazul migrantilor nascuti in afara Uniunii Europene, cele mai ridicate rate de angajare erau in 2017 de 79,4% in Cehia, 76,3% in Romania, 74,5% in Portugalia si 73% in Polonia.Citeste si Romanii pleaca la munca in strainatate, asa ca Ministerul Muncii vrea sa dubleze numarul de muncitori strainiIntre statele membre, cea mai ridicata rata de angajare pentru migrantii din alt stat membru a fost consemnata in Marea Britanie, de 83,6%, urmata la mica distanta de Portugalia, cu 82,7%, Suedia, cu 80,7% si Estonia, cu 80,2%.Cea mai ridicata rata de angajare a populatiei autohtone era in 2017 in Suedia, de 85,5%, Germania, 816% si Olanda, de 80,5%.In schimb, cel mai scazut nivel era anul trecut in Grecia, atat pentru populatia autohtona (58,1%), cat si pentru migrantii nascuti in alt stat membru (56,1%), in timp ce Belgia avea cea mai scazuta rata de angajare a migrantilor proveniti din afara UE (52%) . ...citeste mai departe despre " Eurostat: Romania, printre statele care angajeaza cei mai multi migranti din afara UE " pe Ziare.com