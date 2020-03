Cifra reprezinta echivalentul, in medie, a 1,2% din PIB In UE, cheltuielile guvernamentale generale pentru aparare au scazut usor de la inceputul publicarii statisticilor, in 2001, cand se situau la 1,4% din PIB.In 2018, procentajul alocat din PIB pentru aparare in state membre ale Uniunii Europene a variat de la 0,3% in Irlanda, 0,5% in Luxemburg si Malta, 0,6% in Austria pana la 1,7% in Romania si Lituania, 1,8% in Franta, 1,9% in Cipru, 2% in Estonia si Grecia si 2,1% in Letonia.Vezi si Ne laudam la NATO ca dam 2% din PIB pentru Aparare. Care sunt cifrele reale ...citeste mai departe despre " Eurostat: Romania, printre tarile cu cel mai ridicat procent din PIB alocat apararii " pe Ziare.com