Evolutia sumelor platite de Romania ca dobanzi si comisioane la datoria publica. Observatii si probleme

Cu toate acestea, proiectia pe baza datelor disponibile la mijlocul acestui an, conjugata cu dobanzile piperate la care se poate imprumuta Romania pe pietele internationale, arata o foarte probabila crestere a alocarilor aferente platii de dobanzi si comisioane la datoria publica, care se vede si din spatiul ramas in raport cu ceea ce s-a angajat deja pana la finele lunii iunie 2019.Practic, in ultimii trei ani, Romania a ratat sansa de a merge inspre diminuarea ponderii platilor nete in contul datoriei publice si de a crea, pe aceasta cale, spatiu pentru investitii publice ceva mai consistente, nemaivorbind de o reducere a nivelului datoriei pe care au obtinut-o alte state din regiune cu un PIB similar, precum Cehia.In conditiile angajarii de noi cheltuieli publice importante, dintre care continuarea programului de majorari salariale din sectorul bugetar si, indeosebi, cresterea puternica a pensiilor fara a veni cu sursele de finantare bugetara pe masura, exista un risc major de indatorare pentru a respecta aceste angajamente pe partea de consum si de a afecta proiectele de dezvoltare ale infrastructurii si serviciilor publice.