Evolutii economice ingrijoratoare pe primul trimestru 2018: Asteptam o incetinire a cresterii, dar nu atat de brusca. In continuare, pericolul major este agricultura

Insa, comparatia cu perioada similara a anului 2017 nu este foarte importanta, mult mai importanta fiind comparatia cu trimestrul anterior, a declarat pentru Ziare.com Ionut Dumitru , presedintele Consiliului Fiscal si economist-sef al Raiffeisen Bank.Si, daca ne uitam pe aceste date, Romania nu sta prost, ci foarte prost: suntem singura tara unde nu a fost crestere economica in primul trimestru din acest an."Era de anticipat sa vedem o incetinire, asta este destul de clar. Insa nimeni nu a anticipat ca incetinirea va fi atat de brusca. A fost intr-adevar o incetinire foarte brusca a economiei. Daca ne uitam la rata trimestriala este stagnare. Rata anuala nu are foarte mare relevanta atat timp cat este de fapt efect de baza statistic. Ceea ce conteaza foarte mult este ca in trimestrul I economia a stagnat.Suntem singura tara unde nu a fost crestere economica in primul trimestru din acest an. Romania are cea mai slaba crestere trimestriala, zero. Domnul Viorel Stefan a prezentat ca avem a cincea crestere economica din Europa. Pai sa ne uitam si la cresterea trimestriala, care este ultima. Depinde cum prezinti cifrele, dar cred ca mai relevanta este aceasta crestere trimestriala care arata ca economia nu a progresat, ci a stagnat", ne-a declarat Ionut Dumitru.Foto: Facebook /Florin CituCresterea de 4% fata de perioada similara a anului trecut se datoreaza faptului ca in trimestrele anterioare economia Romaniei a crescut. Dar avem mare nevoie de crestere in fiecare trimestru, spune presedintele Consiliului Fiscal. Pentru ca daca va exista stagnare in continuare, cresterea anuala se va duce si ea la zero."Cresterea aceasta de 4% e generata de asa numitul carryover effect. Faptul ca PIB -ul ramane la acelasi nivel din trimestrul anterior, conteaza practic baza de anul trecut, dar nu ma ajuta foarte mult sau nu imi da prea multa informatie. Pentru ca la un moment dat se epuizeaza si acest efect. Ca sa poti sa progresezi trebuie sa ai crestere de la trimestru la trimestru.Pentru ca la un moment dat daca ai stagnare mai multe trimestre, cresterea anuala se duce la zero. Inca beneficiem de fapt