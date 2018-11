In aceeasi perioada a anului trecut, deficitul bugetar a fost de 6,61 miliarde lei, adica 0,77% din PIB, in conditiile unui PIB mai mic.Astfel, in timp ce veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 11,8% fata de perioada similara a anului trecut, la 232,3 miliarde lei (ceea ce inseamna 24,5% din PIB), cheltuielile au crescut si ele cu 18,1%, la 253,2 miliarde lei, noteaza Biziday.Pe partea de venituri, cresteri importante s-au inregistrat in cazul incasarilor din contributiile de asigurari (+37,8%) si din veniturile nefiscale (+18,5%).Totodata, incepand cu luna mai se constata o imbunatatire a colectarii veniturilor din TVA, care au crescut cu 9,0% comparativ cu 2017.Tot aici, s-au inregistrat scaderi ale incasarilor din impozitul pe salarii si venit cu 26,1% pe fondul reducerii, incepand cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%.In ceea ce priveste cheltuielile, o crestere semnificativa, de 25,4%, s-a inregistrat pe segmentul cheltuielilor de personal, ca urmare a cresterii salariilor bugetarilor.De asemenea, cheltuielile cu bunuri si servicii au cunoscut o crestere de 10,1%, similara cu cea a subventiilor (10,4% fata).Cheltuielile cu asistenta sociala au crescut la randul lor cu 12,1%.In perioada analizata, cheltuielile pentru investitii au fost de 20,6 miliarde lei, cu 40,2% mai mari fata de anul anterior, reprezentand insa doar 1,7% din PIB, din care 0,3% ale Companiei de Autostrazi.Conform datelor prezentate de Ministerul Finantelor, dobanzile au crescut cu 25,5% in primele zece luni ale anului fata de aceeasi perioada a anului trecut (1,2% din PIB), in conditiile in care in octombrie 2018 s-a inregistrat un varf de plata al dobanzilor, explica sursa citata. ...citeste mai departe despre " Executia bugetara dupa zece luni: Deficit triplu fata de 2017, investitii de numai 1,7% din PIB " pe Ziare.com