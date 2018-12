Expert: Guvernul vrea reintroducerea cosului de gaze, desi acesta i-a cauzat Romaniei pierderi de miliarde de dolari

Acesta e un instrument administrativ prin care autoritatile ii obliga romani sa consume, in locul gazelor autohtone, un amestec de gaze romanesti si de import. In sine, sistemul nu e rau. Problema este ca, in urma cu cativa ani, in Romania acest sistem a fost deja folosit in devafoarea romanului, cauzand pierderi de circa 3 miliarde de dolari, sustin specialisti in energie consultati de Ziare.com.Asa cum Ziare.com v-a informat deja, sub pretextul de a evita saracirea romanilor, Cabinetul Dancila vrea sa plafoneze, vineri, prin ordonanta de urgenta, pretul gazelor din productie interna. Cu alte cuvinte, vrea sa le impuna producatorilor romani - dintre care cei mai mari sunt Romgaz si OMV Petrom - sa incaseze cel mult 68 lei pe MWh, nu 90 de lei sau chiar mai mult, cum fac acum.La o prima vedere, o astfel de plafonare ar putea parea lipsita de consecinte. In realitate, insa - din motive pe care Ziare.com vi le-a relatat pe larg - masura risca sa faca foarte mult rau Romaniei.In plus, pentru implementarea ei va fi nevoie si de instrumente pe care autoritatile au demonstrat deja ca nu reusesc sa le foloseasca in interesul romanului.Despre ce este vorba a explicat pentru Ziare.com expertul in energie ing. Dumitru Chisalita."Este limpede ca, daca plafonezi pretul gazului la 68 lei/MWh, toata lumea va incerca sa cumpere la acest pret.Problema este ca, la noi, oferta (de gaze din productie interna - n.red.) este mai mica decat cererea. Asta inseamna ca nu toti cei interesati vor ajunge sa cumpere gazul romanesc. Iar asta poate fi o problema serioasa.Sa luam exemplul a doua fabrici de sticla. Ambele intra pe aceeasi piata si, fiind concurente, trebuie sa poata oferi produse la preturi similare. In aceste conditii, daca prima fabrica reuseste sa cumpere gaz din productie interna cu 68 lei MWh, iar a doua nu reuseste, aceasta din urma iese de pe piata. Si n-ar fi corect sa se intampla asa.In aceasta logica ar avea un sens sa introduci cosul de gaze, pentru a te asigura ca toate lumea consuma si gaz romanesc de 68 lei/MWh, dar si gaz din import, care va fi mai scump", a precizat Dumitru Chisalita.Cosul de gaze le-a facut romanilor mai mult rau decat bineDe fapt, Romania a mai avut cos de gaze pana la inceputul lui 2013 si n-a reusit sa foloseasca acest instru ...citeste mai departe despre " Expert: Guvernul vrea reintroducerea cosului de gaze, desi acesta i-a cauzat Romaniei pierderi de miliarde de dolari " pe Ziare.com