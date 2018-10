Expert in energie: Daca statul nu face publice datele privind gazele din Marea Neagra, pot trece ani pana sa aflam daca Legea offshore e buna sau nu

In repetate randuri, deputatii din Opozitie au declarat ca nu pot vota Legea offshore, din cauza ca nu au informatii oficiale privind rezervele de gaz din Marea Neagra si nici privind impactul bugetar al amendamentelor introduse de PSD-ALDE.In consecinta, marti, Ministerul Finantelor si-a trimis un reprezentant in sedinta reunita a trei comisii ale deputatilor pentru a prezenta o serie de estimari oficiale. In baza acestor date, s-a ajuns la concluzia ca ar urma sa fie exploatata cantitatea de 115 miliarde de metri cubi de gaz din Marea Neagra. In urma operatiunilor, statul roman s-ar alege cu 13,8 miliarde de dolari (44% din profit), iar petrolistii ar ramane cu 18 miliarde de dolari (56% din profit), mai informa Ministerul de Finante.In cele din urma, in baza acestor date, proiectul de lege a fost adoptat azi de Camera Deputatilor, ca for decizional.La solicitarea Ziare.com, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, ing. Dumitru Chisalita, a precizat ca e practic imposibil sa stabilim acum daca legea, in forma adoptata, va face bine sau, dimpotriva, va aduce deservicii Romaniei."Am evitat sa spun pana acum daca aceasta lege mi se pare buna sau rea. Si voi continua sa nu imi exprim parerea in acest sens, in conditiile in care datele oficiale privind problematica inca lipsesc.Agentia Nationala de Resurse Minerale (ANRM) ar fi trebuit sa le comunice si nu a facut-o.S-au vehiculat multe cifre in spatiul public. De exemplu, ca ar fi in Marea Neagra 200 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Dar la un moment se vehicula ca ar fi 500 de miliarde de metri cubi. Altii au vorbit despre 40 de miliarde de metri cubi si in cele din urma a aparut si varianta recenta, de 115 miliarde de metri cubi. Cum iei decizii, daca nu stii care sunt cifrele reale?Sigur, poti tine cont de aceste estimari, dar nu poti sa iti formezi o parere pe care sa o sustii fara cifrele oficiale, ale ANRM.La noi, fiecare a venit cu cifra care i-a convenit. E firesc, atunci cand ai o cantitate mica de gaz, sa vii cu impozite mai mici, iar cand ai multe gaze, sa pui impozite mari mari. Asa ca fiecare a spus ce l-a ava ...citeste mai departe despre " Expert in energie: Daca statul nu face publice datele privind gazele din Marea Neagra, pot trece ani pana sa aflam daca Legea offshore e buna sau nu " pe Ziare.com