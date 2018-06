Exploatarea gazelor din Marea Neagra: Sub privirea atenta a Rusiei, Romania risca sa amaneteze viiitorul generatiilor urmatoare

Din pacate, desi timp a avut din belsug, statul n-a fost in stare sa isi creeze, in anii din urma, politici clare si avantajoase de exploatare a uriasei cantitati de gaz. In consecinta, acum trebuie sa mearga pe sarma, riscand fie sa isi vanda resursa in conditii dezavantajoase, fie chiar sa ajunga sa o dea, de nevoie, pe mana rusilor.In Romania se produc anual circa 10 miliarde de metri cubi de gaz, dar se consuma, in medie, nu mai putin de 11,7 miliarde de metri cubi, potrivit datelor din cel mai recent raport de activitate al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE).Acest consum n-ar avea motive sa creasca, in perioada urmatoare. Ar trebui, insa, sustinut, in conditiile in care in tara noastra exista 3,6 milioane de utilizatori casnici si industriali care depind de gaz. Problema este ca, exploatate in acest ritm, resursele de gaz on-shore (de la tarm) ale tarii noastre risca sa se epuizeze in cel mult 14 ani, se arata in proiectul de Strategie Energetica a Romaniei 2015-2035.In aceste conditii, zacamintele de gaz din Marea Neagra sunt, momentan, singura speranta a Romaniei de a produce mai mult gaz, pentru o perioada mai indelungata.De fapt, nu statul produce gaz, in tara noastra, ci companiile carora el le concesioneaza perimetre de exploatare pe uscat (on-shore) sau pe apa (off-shore) . Acestea ajuta insa economia platind redevente catre stat, dar si alte taxe si impozite.Inca din 2012, doua astfel de companii care au concesionate perimetre in Marea Neagra - adica Exxon (SUA) si OMV Petrom (parte a grupului international OMV cu sediul la Viena) - au anuntat ca au identificat, la o adancime de peste 900 de metri, zacaminte de gaz care ar putea ajunge la 48 de miliarde de metri cubi. Adica intregul consum al Romaniei pe o durata de aproape 5 ani!Ulterior, insa, s-a dovedit ca respectivul zacamant era chiar mai bogat si ca inca aproape 20 de miliarde de metri cubi de gaz ar putea fi exploatati dintr-un perimetru aflat mai aproape de tarmul Marii Negre, care ii era concesionat fondului american de investitii Carlyle, prin intermediul companiei Black Sea Oil and Gas.Era momentul ca statul roman sa profite de reursele pe care companiile i le descoperisera in Marea Neagra ...citeste mai departe despre " Exploatarea gazelor din Marea Neagra: Sub privirea atenta a Rusiei, Romania risca sa amaneteze viiitorul generatiilor urmatoare " pe Ziare.com