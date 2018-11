Explozie de pesta in Bihor: Peste 40 de focare noi confirmate in doar cateva zile

Pana la jumatatea lunii noiembrie, in Bihor se inregistrasera doar 34 de focare de pesta porcina africana. Or, asta insemna ca boala nu evoluase din cale afara de agresiv, in judet.Din pacate, saptamana trecuta lucrurile au luat, brusc, o turnura nefericita. Mai exact, prezenta bolii s-a confirmat oficial in 38 de gospodarii si pe un fond de vanatoare. Per total, boala afecta, la finele saptamanii trecute, 14 localitati din judet, potrivit unui comunicat de presa al Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Bihor."Numarul total de animale din specia suina afectate de boala in aceste focare este de 406 capete porcine domestice si un cap mistret. La acest efectiv se adauga un numar de 1.072 capete porcine domestice din gospodariile individuale/fermele din satul Abramut - comuna Abramut, satul Albis - comuna Buduslau si satul Olosig din orasul Sacuieni, unde in cadrul masurilor zoosanitare de prevenire si combatere dispuse de catre Centrul Local de Combatere a Bolilor Bihor, prin Ordin al Prefectului Judetului Bihor s-a dispus aplicarea masurilor de ucidere preventiva", informa DSVSA Bihor, la finele saptamanii trecute.La inceputul acestei saptamani, intr-una dintre localitatile afectate de pesta - mai exact in Cubulcut - s-au confirmat alte 4 focare de boala. Iar asta inseamna ca numarul animalelor sacrificate ar putea creste, mai anunta DSVSA Bihor.Inca dinainte ca epidemia sa se manifeste exploziv in Bihor, Romania era tara din UE in care PPA a evoluat cel mai agresiv, in 2018. Practic, boala s-a confirmat deja in 18 judete dintr-un total de 41, iar numarul focarelor a depasit cu mult o mie. In plus, peste 360.000 de animale au fost deja sacrificate in incercarea de a opri epidemia.Citeste si:Pesta porcina va cuprinde mai mult de jumatate din Romania, avertizeaza autoritatile de la BruxellesPesta porcina se extinde in Teleorman. Cum au procedat autoritatile "ca sa nu faca dezavantaj la judet" ...citeste mai departe despre " Explozie de pesta in Bihor: Peste 40 de focare noi confirmate in doar cateva zile " pe Ziare.com