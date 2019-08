Guvernele straine supuse unor tarife comerciale de catre presedintele Donald Trump au impus tarife de retorsiune distileriilor americane producatoare de bourbon si whiskey din secara, transmite Reuters. Industria de profil este ingrijorata ca noile tarife analizate de guvernul american ar putea avea ca efect aplicarea unor tarife si mai mari produselor lor comercializate pe piata europeana."Am trecut de la o afacere usor profitabila la profit zero", a afirmat proprietarul Mountain Laurel, Herman Mihalich.Exportatorii americani de whiskey incearca sa recupereze vanzarile pierdute dupa un declin al livrarilor de 21% incepand din iunie 2018, potrivit datelor Consiliului Bauturilor Spirtoase Distilate.In cele 12 luni anterioare introducerii tarifelor, Statele Unite au exportat whiskey din secara si bourbon in valoare de 757 de milioane de dolari.In perioada iulie 2018 - iunie 2019, exporturile au fost in valoare de 597 de milioane de dolari. Exporturile au o pondere considerabila in vanzarile de whiskey ale SUA, care au generat in 2018 venituri de 3,6 miliarde de dolari.Consiliul Bauturilor Spirtoase Distilate a aratat ca 63% din exporturile de whiskey ale Statelor Unite au fost penalizate cu tarife de retorsiune de catre Uniunea Europeana, China, Turcia, Canada si Mexic. In prezent, UE aplica tarife de 25% pentru whiskey-ul din SUA.Biroul Reprezentantului pentru Comert al SUA se pregateste sa aplice tarife de pana la 100% pentru bauturi spirtoase si vinuri din UE, in valoare de 1,8 miliarde de dolari, ca reactie la ajutoarele europene considerate ilegale acordate producatorului de avioane Airbus, aceasta fiind cea mai recenta evolutie intr-un conflict comercial vechi de 15 ani dintre Europa si Statele Unite. ...citeste mai departe despre " Exportatorii americani de whiskey au probleme din cauza taxelor aplicate de UE " pe Ziare.com