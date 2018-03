"Este o idee foarte buna si, in acest sens, pana la finalul lunii aprilie, se va adopta o ordonanta de urgenta referitoare la partea de achizitii publice. Va fi o abordare normala, noua, in liniile directivelor europene in acest sens, nu vom adauga nimic in plus fata de ceea ce se cere la nivel european la nivel imperativ. Din toate zonele de achizitii publice din Europa se iau bunele practici. (...)Actul in sine (...) va schimba radical aceasta zona a achizitiilor publice. O sa plec saptamana viitoare la Bruxelles, o sa am o discutie cu doamna comisar Bienkowska, pentru a discuta modul in care schimbarile vor avea loc. Dar, pana la final de aprilie, se va intampla acest lucru", a spus Teodorovici, la Palatul Parlamentului.Ordonanta de urgenta va stabili un nou mecanism la nivelul Ministerului Finantelor, a precizat el."Sunt cateva zone-pilot, o sa existe niste studii facute foarte clar. Exemple - autoturisme, medicamente si altele. (...) Se vor centraliza propunerile, nevoile, dar achizitia se va face intr-un singur loc, pentru ca am luat exemplul unui stat membru care a redus cu 28% cheltuielile facand o astfel de achizitie centralizata.Deci va fi un model deja patentat. (...) Raspunderea este la aceasta structura care face achizitiile publice, pentru ca cei care beneficiaza de acele produse ei doar trimit ofertele, nevoile se centralizeaza si, dupa aceea, se face o singura achizitie publica", a explicat ministrul Finantelor. ...citeste mai departe despre " Finantele pregatesc o noua ordonanta de urgenta. De aceasta data sunt vizate achizitiile publice " pe Ziare.com