Finantele se lauda cu alocari record pentru bugetele locale. Realitatea e insa alta, iar primarii se gandesc la demisie

"Alocari record pentru bugetele locale. Totalul sumelor care se aloca din veniturile bugetului de stat si din subventii sunt de 46,6 miliarde lei, cu 22,4% mai mari decat cele alocate in anul 2018 ceea ce reprezinta 60,5% din totalul veniturilor bugetelor locale", se arata in proiect.Potrivit documentului, 11,1 miliarde de lei se aloca din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cu 5,4 miliarde lei, respectiv 95%, mai mult decat s-a alocat in anul 2018.Aici puteti consulta prezentarea proiectului de buget pe 2019Ministerul precizeaza ca aceasta suma se adauga la veniturile proprii ale unitatilor administrativ teritoriale care se vor incasa in 2019, precum si excedentele acumulate pana la sfarsitul anului 2018, in valoare de 13,1 miliarde lei, dar si sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, adica 2,3 miliarde de lei.Din impozitul pe venit colectat la bugetul de stat, 100% se repartizeaza bugetelor locale, respectiv 22,2 miliarde de lei, comparativ cu 71,5% (15 miliarde de lei) cat s-a repartizat in anul 2018.Lauda Guvernului nu multumeste insa nici Opozitia, care subliniaza ca, in realitate, sumele primite de comunitatile locale sunt mult mai mici pentru ca sunt nevoite sa suporte cheltuieli in plus, si nici primarii care se declara revoltati de banii primiti.Acestia se plang ca nu vor avea cum sa rezolve problemele oamenilor, nu vor avea bani de investitii si de salarii, iar unii se gandesc chiar la demisie.Cat de adevarate sunt aceste alocari recordOpozitia sustine insa ca, de fapt, nu exista o crestere a banilor alocati bugetelor locale. PNL, prin vocea purtatorului de cuvant, Ionel Danca, afirma ca, in realitate, asistam la cel mai mare jaf dat de un guvern comunitatilor locale.Potrivit acestuia, in PIB , alocarea pentru bugetele locale, este cea mai mica de cand PSD este la guvernare, din 2012 pana astazi."Si ca cinismul PSD-ALDE sa fie dovedit la maxim, incearca acum sa isi acopere ineficienta din actul de guvernare si sa creasca taxele si impozitele cu mana primarilor. Este cel mai mare jaf al unui guvern din bugetele comunitatilor locale la care asistam in acest an. Va prezint in premiera analiza realizata de Partidul National Liber ...citeste mai departe despre " Finantele se lauda cu alocari record pentru bugetele locale. Realitatea e insa alta, iar primarii se gandesc la demisie " pe Ziare.com