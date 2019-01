Firmele de telefonie cer Guvernului sa renunte la Ordonanta Teodorovici: E in detrimentrul tuturor romanilor

Asociatia Operatorilor Mobili din Romania (AOMR) - din care fac parte Orange , Telekom si Vodafone Romania - avertizeaza ca taxa de 3% pe cifra de afaceri a companiilor din bransa, pe care Guvernul a stabilit-o prin Ordonanta 114/2018, risca sa descurajeze evolutia tehnologiei si sa incalce legislatia europeana in domeniu.Mai exact, prin intermediul unui comunicat de presa remis redactiei Ziare.com, AOMR "lanseaza un ferm avertisment asupra efectelor pe care le-ar putea avea Ordonanta de Urgenta 114/2018 asupra unuia dintre cele mai performante sectoare ale economiei romanesti: comunicatiile electronice. Mai precis, OUG 114/2018 impune un set de noi taxe si impozite asupra sectorului de comunicatii, care risca sa dezechilibreze un domeniu care a oferit pana acum servicii de foarte buna calitate la preturi foarte mici, raportate la piata Uniunii Europene.Membrii AOMR au solicitat Guvernului Romaniei si celorlalte institutii initiatoare masuri de corectie a documentului, absolut necesare pentru evitarea destabilizarii industriei. In plus, am semnalat autoritatilor mai multe prevederi care incalca normative la nivel european sau care intra in conflict cu prevederi ale legislatiei nationale".Asociatia marilor jucatori de pe piata comunicatiilor arata ca "taxa anuala de 3% din cifra de afaceri reprezinta aproximativ 100 de milioane euro - pe care Guvernul Romaniei intentioneaza sa le colecteze de la operatori si care astfel nu vor mai fi investite in dezvoltarea de retele si noi servicii de telecomunicatii din Romania.Acest lucru se petrece chiar in anul in care operatorii mobili trebuie sa suporte cheltuieli semnificative pentru spectrul de frecvente 5G si sa declanseze investitii de anvergura in retelele 5G. In acelasi timp, preturile minimale pentru alocarea de spectru 5G au fost stabilite prin aceasta Ordonanta la un nivel exagerat de mare, in contradictie cu prevederile Directivei 2002/20/CE si cu mult mai ridicat decat in celelalte state europene.Conform Strategiei Nationale 5G, statul roman ar trebui sa intre intr-un parteneriat ...citeste mai departe despre " Firmele de telefonie cer Guvernului sa renunte la Ordonanta Teodorovici: E in detrimentrul tuturor romanilor " pe Ziare.com