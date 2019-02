Proiectul publicat de Ministerul de Finante la finalul lunii ianuarie urmareste o reducere a deficitului bugetului general (pe baza ESA) la 2,6% din PIB , de la 3,0% in 2018, precizeaza agentia intr-un comunicat.Asta ar reprezenta o inasprire fiscala moderata si ar fi un pas spre consolidarea finantelor publice si reducerea dezechilibrelor economice.In luna noiembrie, Fitch a confirmat ratingul Romaniei la BBB- la imprumuturile pe termen lung, dar a avertizat ca relaxarea politicii fiscale din 2016 si pana acum a slabit finantele publice."Fitch a prognozat un deficit de 3,5% din PIB in anul 2019. Urmatoarea actualizare a prognozei va reevalua acest lucru in lumina bugetului pe 2019 aprobat de Parlament si in urma informatiilor suplimentare privind taxa bancara, introdusa in luna decembrie prin ordonanta de urgenta. Cu toate acestea, agentia Fitch este sceptica privind atingerea obiectivului de de 2,6%, avand in vedere presupunerile optimiste ale guvernului privind veniturile si cheltuielile", se arata in comunicat.-Vom reveni cu detalii- ...citeste mai departe despre " Fitch Ratings avertizeaza: Bugetul Romaniei se bazeaza pe ipoteze optimiste. Suntem sceptici ca deficitul de 2,6% va fi atins " pe Ziare.com