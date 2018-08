Fiul lui Dragnea a vandut 10.000 de porci chiar inainte de epidemie. Stia statul ca pesta urmeaza sa faca prapad?

Pentru a impiedica extinderea pestei porcine africane (PPA), autoritatile au ucis deja, de la inceputul lunii iunie si pana astazi, peste 60.000 de porci din ferme si gospodarii.La Carniprod, cea mai mare ferma de profil din Tulcea, spre exemplu, au fost sacrificati toti cei 48.600 de porci si, totodata, au fost distruse 700 de tone de carne congelata care se afla in depozitele societatii de peste un an. In plus, au fost distruse toate mezelurile pe care societatea le avea pe stoc. Patronul Carniprod, Nicolae Ciuleac, a declarat pentru Ziare.com ca nu va mai creste porci, ci va importa din Austria carne pe care apoi o va procesa.Potrivit unei investigatii semnate de Catalin Tolontan, autoritatile l-au informat pe Nicolae Ciuleac despre faptul ca pe teritoriul Romaniei se va extinde pesta porcina aficana cu doar cateva zile inainte ca primele focare sa izbucneasca la Tulcea.In schimb, alti fermieri par sa isi fi luat din timp masuri impotriva pestei porcine africane, de parca ar fi stiut ca pe teritoriul Romaniei va izbucni, in curand, o epidemie.Spre exemplu, Romcip SA, ferma de la Salcia detinuta de Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, si-a vandut, in ultimul an, aproximativ doua treimi din efectivele de porci. Mai exact, dintre cele 13.500 de animale pe care le crestea in luna iulie 2017, ferma lui Valentin Dragnea a vandut 10.000.In plus, potrivit sursei citate, ferma lui Dragnea urmeaza sa mai livreze 800 dintre cei aproape 3.000 de porci pe care ii mai creste in prezent. Asta in conditiile in care, potrivit datelor prezentate de Ziare.com, Comisia Europeana a atras deja atentia asupra faptului ca in Giurgiu (judet invecinat cu Teleorman, in care se afla comuna Salcia - n.red.) exista risc de aparitie a unor focare de pesta porcina africana, in perioada imediat urmatoare.Chiar daca boala s-ar extinde in sudul tarii, insa, ferma de la Salcia, care si-a valorificat deja cea mai mare parte dintre animale, va inregistra pierderi minime comparativ cu cele din sud-est, din Tulcea si Braila, in care zeci de mii de animale au fost sacrificate. ...citeste mai departe despre " Fiul lui Dragnea a vandut 10.000 de porci chiar inainte de epidemie. Stia statul ca pesta urmeaza sa faca prapad? " pe Ziare.com