"Dobanzile SCAD pentru ca investorii au incredere ca acest guvern PNL face ce este nevoie si ce trebuie pentru a reduce deficitul bugetar. Reducem deficitul bugetar pentru ca doar asa putem sa reducem inflatia si dobanzile, sa ne asiguram ca raman mici pe termen lung si doar asa aducem bunastare pentru toti romanii.nAm promis lucruri fantastice si asta facem. Deja economia ne confirma", scrie Citu pe Facebook In plus, Citu s-a referit si la informatiile prezentate de curand de economistul sef al BCR , Ciprian Dascalu, pentru Profit.ro. Acesta a spus, printre altele, ca exista semnale din economie ca investitorii se asteapta la alegeri anticipate (pe care PNL incearca sa le provoace - n.red.)"Alegerile anticipate sunt, insa, greu de pus in practica, motiv pentru care nici n-au fost tinute pana acum, insa investitorii in titlurile romanesti par a le lua serios in calcul. Perspectiva alegerilor anticipate sunt peste 50% priced in", declarase Dascalu pentru jurnalistii de la Profit.ro. ...citeste mai departe despre " Florin Citu: Am promis lucruri fantastice si asta facem! Economia confirma " pe Ziare.com