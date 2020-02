Citu anunta ca, pentru prima oara in istorie, Romania s-a imprumutat cu dobanzi negative: La 1 leu dam inapoi 90 de bani

"Azi avem si o veste buna pentru romani, o veste istorica pentru Romania. Azi Romania s-a imprumutat pentru prima data in istorie cu dobanzi negative, in euro, asa cum fac alte tari dezvoltate. Este un semn clar din partea investitorilor ca ceea ce am facut pana acum este apreciat si mai ales ceea ce am spus ca vom face in continuare este apreciat. Investitorii au incredere in Romania si de aceea azi ne-am putut imprumuta in euro la dobanzi negative.Asta pentru a elimina orice urma de neincredere sau dubiu ca ceea ce facem noi nu este bine pentru Romania. Avem aceasta dovada clara, Romania se imprumuta la dobanzi negative, nimeni nu poate sa ne ia acest lucru, e o performanta istorica pentru Romania", a spus Citu.Intrebat de Ludovic Orban ce inseamna, mai exact, ca ne imprumutam la dobanzi negative, Citu a explicat ca vom da inapoi mai putin decat am luat."Inseamna ca daca ne imprumutam un leu trebuie sa dam inapoi 90 de bani. Deci nu mai aruncam povara imprumuturilor pe generatiile viitoare, dam inapoi mai putini bani", a precizat ministrul interimar al Finantelor.Potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei ( BNR ), Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, joi, 150 de milioane de euro de la banci la o dobanda de - 0,11% pe an, printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount, cu maturitatea reziduala la 5 de luni.Valoarea nominala a emisiunii a fost de 150 de milioane de euro, iar bancile au transmis oferte in suma de 229,1 milioane de euro.Florin Citu a fost acuzat, in repetate randuri, de catre social democrati ca se imprumuta la dobanzi foarte mari.Luna trecuta, senatorul Daniel Zamfir l-a acuzat pe ministrul Finantelor ca a imprumutat de pe pietele externe trei miliarde de euro la o dobanda mai mare decat a Bulgariei, Poloniei si Greciei si l-a chemat in Comisia Economica din Senat, pentru a da explicatii.Florin Citu a refuzat invitatia, dar a explicat intr-o conferinta de presa ca s-a imprumutat cu 3 miliarde de lei de pe pietele internationale, prin doua emisiuni de obligatiuni, insa la dobanzi mult mai mici decat cele la care se imprumutau guvernele anterioare."Da, ne-am imprumutat pe piete internationale, la 12 si la 30 de ani, am imprumutat 3 miliarde de euro. Partea buna este ca la 12 ani ne-am imprumutat la cel mai redus cost din istorie, la 2 ...citeste mai departe despre " Citu anunta ca, pentru prima oara in istorie, Romania s-a imprumutat cu dobanzi negative: La 1 leu dam inapoi 90 de bani " pe Ziare.com