Florin Citu avertizeaza: Inflatia ar putea sa ajunga la 12%. Cum s-a reusit dinamitarea economiei cu promisiuni

"In conditiile in care se mentine aceasta politica fiscala prociclica si Banca Centrala nu ia masurile pe care trebuia sa le ia, riscam sa avem o inflatie de 12% la finalul anului. Dar este o estimare conditionata de ceea ce se intampla astazi, adica politica fiscala prociclica si de reactia Bancii Centrala mai timida, ca pana acum.In aceste conditii, este clar ca rata inflatiei va accelera, pentru ca se creeaza aceste efecte: pe de o parte, ai inflatie care creste, pe de alta parte, va creste si presiunea pe salarii sa fie mai mari si se creeaza aceasta spirala inflationista.Cu aceasta politica fiscala prociclica, intr-o perioada in care economia crestea oricum, cu plata, cu politica monetara timorata de atacul liderilor PSD asupra Bancii Centrale pe care l-am vazut in ultima perioada, este clar ca ne-am putea duce in aceasta directie", a declarat Florin Citu pentru Ziare.com.Potrivit senatorului PNL, o crestere asa mare a inflatiei nu ar trebui sa existe intr-o perioada cu economie dezvoltata, asa cum pretind guvernantii ca exista in acest moment in Romania."Daca ne uitam istoric, rata inflatiei nu a mai crescut cu aproape 5 puncte procentuale intr-o perioada asa scurta, decat intr-o perioada in care ai perioada inflationista, nu intr-o perioada in care noi ar fi trebuit acum sa nu mai discutam de inflatie, care sa treaca de la o variabila asa mica la una asa mare. O volatilitate asa mare a inflatiei este specifica doar perioadelor de inflatie galopanta, nu unor perioade de economie dezvoltata, cum se pretinde astazi Romania, cu inflatie, cu preturi care ar trebui sa fie stabile.Dar ceea ce s-a intamplat anul trecut a perturbat foarte mult sistemul si presiunea mai mult", a precizat Citu.De ce a crescut inflatia? Pentru ca Guvernul a promis salarii mariFlorin Citu subliniaza ca inflatia a crescut atat de mult in ultima vreme din cauza ca Guvernul a promis salarii mari. Romanii au crezut, au cheltuit tot ce aveau, unii au facut si credite, ceea ce a dus la o crestere economica bazata pe consum si la o inflatie mare.Senatorul crede ca, pentru a mentine consumul, PSD va continua sirul promisiunilor, dar spera ca romanii nu vor mai crede.