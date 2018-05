Florin Citu, despre intalnirea BNR-Guvern: Un mesaj clar pentru Iohannis. Amenintarile au devenit politica de stat

Vicepresedintele PNL considera ca liderul PSD "a procedat asa nu ca sa-l timoreze pe guvernator. A fost un mesaj clar pentru presedintele Romaniei Klaus Iohannis".Florin Citu spune ca are trei argumente pentru a sustine afirmatia sa:"- nu i-a permis premierului Dancila sa mearga la Cotroceni.- intalnirea cu guvernatorul si prim vice guvernatorul, "fost" membru PSD, a avut loc in biroul lui Liviu Dragnea- la sfarsitul intalnirii a iesit cu o declaratie in care a puncatat faptul ca nu exista conflict intre Guvern si BNR si este doar un conflict inventat (!!) de presedintele Klaus Iohannis", scrie Florin Citu pe Facebook In ceea ce priveste declaratia lui Liviu Dragnea de la finalul intalnirii, senatorul PNL spune ca are indoieli si considera ca este necesar si urgent un comunicat si din partea BNR care sa confirme sau infirme concluziile liderului PSD."Altfel noi toti vom trage concluzia ca am inteles gresit mesajele pe care BNR le da prin comunicate oficiale si rapoarte asupra inflatiei de un an de zile", sustine Citu.Senatorul PNL mai spune ca, totusi, "cel mai periculos din declaratia lui Dragnea mi se pare concluzia pe care acesta a prezentat-o ca fiind asumata si de BNR - programul PSD este unul solid predictibil si nu avem motive de ingrijorare. Aici este nevoie de o clarificare oficiala de la BNR".Totodata, despre afirmatia lui Liviu Dragnea, potrivit careia cresterea inflatiei a fost determinata de cauze externe, Florin Citu spune ca este penibila."Liviu Dragnea, expertu' Darius Valcov si angajatii lui "indepnedenti" trebuiau sa-ti spuna ca nicio alta tara din UE nu a avut o crestere a ratei de inflatie cu 6 puncte procentuale in aceasta perioada. NICIUNA. Inflatia medie in UE a SCAZUT, chiar si luna trecuta. Sa intelegem ca toate fortele exogene (uite ca ai invatat un cuvant nou) s-au strans si au atacat DOAR Romania? De-a dreptul penibil", subliniaza Florin Citu.Senatorul PNL reda si doua pasaje din ultimul comunicat BNR despre cresterea alarmanta a inflatiei: "Majorarea reflecta acumularea progresiva de presiuni inflationiste pe partea cererii si pe cea a costurilor, dar si influentele cursului de schimb al leului, receptate prioritar de segmentul ...citeste mai departe despre " Florin Citu, despre intalnirea BNR-Guvern: Un mesaj clar pentru Iohannis. Amenintarile au devenit politica de stat " pe Ziare.com