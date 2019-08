Florin Citu dezvaluie ca Guvernul a secretizat toate documentele de la Ministerul de Finantelor

Aceasta se numeste "Hotarare pentru aprobarea listei cuprinzand categoriile de informatii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau detinute de Ministerul Finantelor Publice si de institutiile aflate in subordinea acestuia si termenele de clasificare aferente".Decizia ar fi fost luata dupa ce Citu a cerut mai multe documente de la minister, sustine liberalul, care ataseaza unei postari pe Facebook si documentul in cauza."Viorica obstructioneaza pe fata justitia!!! PSD se teme de puscarie!Orlando a inteles, dupa o saptamana, ca sesizarea procuraturii in ceea ce ma priveste a fost o capcana pentru el.Dupa ce l-am anuntat ca abia astept ca impreuna cu procurorul de caz sa ne uitam prin secretele MFP, curajosul ministru a inteles ca si-a pus singur latul de gat.Viorica si animalul ei de casa au intrat in PANICA!Imediat au hotarat sa faca SECRET de serviciu TOATE documentele de la MFP. Si asta au aprobat ieri in sedinta de guvern.Asa spera ei ca pot opri documentele pe care le primesc din MFP in legatura cu ilegalitatile comise de ei", a scris Florin Citu pe contul sau de Facebook.Totodata, Citu prezinta de ce considera el ca a fost aprobata aceasta hotarare de guvern, care apare in lista actelor normative adoptate ieri de Cabinetul Dancila:"- sa ascunda urmele deplasarii lui Orlando in Cuba si faptul ca nu a avut mandat asa cum cerea legea pentru negocia stergerea datoriei publice pe care Cuba o are catre Romania - 1,5 miliarde de dolari.- sa ascunda cheltuielile cu deplasarile pentru capitalizarea diversilor banci suspecte la care Orlando este guvernator.- evident ca cel mai important lucru pe care il trec la secret este falsicarea executiei bugetare din 2018, dar si a rectificarii bugetarii bugetare din 2018 si 2019.- detaliile achizitiei Banca Romaneasca de EXIM BANK cu bani imprumutati din ...ATENTIE MARE ...CHINA ...doar pe semnatura lui Teodorovici.V-am prins! Viorica si Orlando, de ce va este frica nu scapati. Va garantez!Iti spun doar atat, Orlando. Peste putin o sa te plimbi de mana cu Liviu intr-o curte mica", adauga liberalul.A.D. ...citeste mai departe despre " Florin Citu dezvaluie ca Guvernul a secretizat toate documentele de la Ministerul de Finantelor " pe Ziare.com