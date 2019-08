Citu sustine ca aceasta incalca legea responsabilitatii fiscal-bugetare si legea bugetului, cerand totodata presedintelui Curtii de Conturi "sa-si faca datoria"."Este din punctul meu de vedere o rectificare care incalca legile in vigoare, deci o rectificare ilegala. In primul rand, legea responsabilitatii fiscal-bugetare spune foarte clar la articolul 15 ca rectificarile bugetare se bazeaza pe concluziile raportului semestrial privind situatia economica si bugetara publicata. Daca ne ducem la raport, vedem ca avem o situatie ingrozitoare la venituri si in ceea ce priveste deficitul.In primul rand, la venituri avem o gaura de noua miliarde de lei, fata de ce era programat, iar deficitul bugetar este mai mare decat cel care a fost aprobat prin legea bugetului in Parlament (...) . In aceste conditii, este ilegal sa ai o rectificare bugetara pozitiva", a afirmat Florin Citu pentru RFI Romania.De asemenea, liberalul adauga ca rectificarea incalca si legea bugetului, "pentru ca nu era permis ca deficitul bugetar sa fie mai mare decat cel care a fost aprobat in legea bugetului de stat. Trebuia sa se faca corectiile inainte sa avem aceasta rectificare".El a mai spus ca va cere o ancheta parlamentara pentru rectificarea bugetara.Precizam ca Guvernul va adopta, in sedinta de azi, cele doua proiecte de ordonanta pentru rectificarea bugetului de stat si a asigurarilor sociale de stat pe 2019.Citeste mai multe despre Florin Citu: Rectificarea bugetara este ilegala pe site-ul RFI Romania. ...citeste mai departe despre " Florin Citu spune ca rectificarea bugetara este ilegala " pe Ziare.com