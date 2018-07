FMI avertizeaza: Razboiul taxelor ar putea aduce pierderi de 430 de miliarde de dolari economiei mondiale

"Impactul actualelor masuri asupra economiei, in cel mai rau scenariu, este in jur de 0,5% din PIB -ul global", a avertizat directorul general al Fondului Monetar International ( FMI ), Christine Lagarde Fondul Monetar International a analizat diverse scenarii in urma anuntului presedintelui SUA, Donald Trump , de a impune tarife vamale la importurile de otel si aluminiu dar si la alte bunuri. Conform celui mai rau scenariu, in care este afectata semnificativ increderea investitorilor, in 2020 cresterea economiei mondiale ar putea fi redusa cu 0,5%, sau aproximativ 430 de miliarde de dolari, fata de prognoza precedenta.Desi impactul negativ al razboiului comercial va fi resimtit in toate statele, SUA vor fi in special afectate din cauza tarifelor vamale impuse ca represalii de alte tari, sustin expertii FMI.In perioada 21-22 iulie se desfasoara la Buenos Aires (Argentina), reuniunea ministrilor de Finante si guvernatorii bancilor centrale din tarile G20, care analizeaza amenintarile care planeaza asupra cresterii mondiale, in special de riscurile unui razboi comercial si criza din tarile emergente.Saptamana trecuta, Statele Unite au redactat o lista suplimentara de produse importate din China, in valoare de 200 de miliarde de dolari, pe care ameninta sa le taxeze din septembrie. Noua lista de produse include diverse produse alimentare, chimice, minereuri, tutun, electronice, produse de papetarie. Vineri, Donald Trump a declarat ca este pregatit sa impuna noi tarife vamale pentru importuri din China in valoare de 500 de miliarde dolari, amenintand sa escaladeze actualul conflict comercial cu statul asiatic si trimitand unde de soc pe pietele financiare globale.Decizia Washingtonului vine dupa ce in prima saptamana din iulie SUA si China, primele doua mari economii ale lumii, au introdus reciproc tarife vamale pentru importuri in valoare de 34 miliarde dolari, Beijingul acuzand Washingtonul ca a declansat cel mai mare razboi comercial din istorie.Participantii la reuniunea G20 au avertizat ca sporirea tensiunilor comerciale si normalizarea politicilor monetare in economiile majore reprezinta principalele riscuri la adresa economiei globale, a afirmat ministrul braz ...citeste mai departe despre " FMI avertizeaza: Razboiul taxelor ar putea aduce pierderi de 430 de miliarde de dolari economiei mondiale " pe Ziare.com