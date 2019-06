FMI, dupa vizita in Romania: Dezechilibrele s-au accentuat. Politicile trebuie sa-si schimbe directia

Deficitul de cont curent ar putea depasi 5% din PIB in acest an, in contextul unei cresteri economice de circa 4%, se arata in raportul delegatiei FMI , publicat vineri ca o concluzie dupa vizita unei delegatii conduse de sud-coreeanul Jaewoo Lee.Potrivit FMI, in primul rand, consolidarea fiscala trebuie insotita de inasprirea politicii monetare si o flexibilitate mai mare a cursului de schimb."Cresterea condusa de consum a ramas solida, majorand veniturile populatiei spre cele din Europa Occidentala.Totusi, s-au accentuat de asemenea dezechilibrele macroeconomice: deficitul fiscal si cel de cont curent s-au adancit, iar presiunile inflationiste sunt din nou in crestere.Daca politicile nu-si vor schimba directia, progresele in realizarea convergentei se vor diminua, ceea ce va duce la deteriorarea veniturilor reale ale pensionarilor si vor fi afectati semnificativ in special saracii.Un mix de politici mult mai echilibrat este necesar pentru a reduce probabilitatea unei astfel de evolutii: in primul rand si cel mai important, consolidarea fiscala insotita de inasprirea politicii monetare si o flexibilitate mai mare a cursului de schimb valutar.In plus, politicile trebuie sa devina mai predictibile si guvernanta trebuie sa se imbunatateasca, pentru a creste perspectivele pe termen mediu privind convergenta veniturilor", se arata in declaratia echipei in Romania.FMI atrage atentia ca o crestere rapida a pensiilor ar putea duce la un avans semnificativ al cheltuielilor guvernamentale, ceea ce ar reduce semnificativ bugetele alocate investitiilor publice si unor domenii cheie precum sanatate si educatie.Fondul atrage atentia ca, pentru a creste colectarea de taxe, o imbunatatire a activitatii Fiscului este esentiala, inclusiv modernizarea sistemului IT.Vezi si Comisia Europeana face Romaniei o analiza severa: Dezastrul economic provocat de masurile Guvernului aduce saracie si exod ...citeste mai departe despre " FMI, dupa vizita in Romania: Dezechilibrele s-au accentuat. Politicile trebuie sa-si schimbe directia " pe Ziare.com